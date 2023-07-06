Національної ради з питань телебачення та радіомовлення внесла російський сервіс "ИВИ" (IVI) до переліку сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресорки.

Джерело: Національна рада з питань телебачення та радіомовлення.

Сьогодні, 6 липня, Національна рада затвердила перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора. Такий обов’язок закріплений за регулятором законом України “Про медіа”. Перший сервіс, який потрапив до переліку, – “ИВИ” (IVI).

Про внесення аудіовізуального медіасервісу на замовлення “ИВИ” (IVI) до зазначеного переліку до Національної ради звернулося ТОВ “Мегого”. Розглянуті наведені у зверненні докази, а також самостійне дослідження медіарегулятором цього сервісу виявили підстави для ухвалення відповідного рішення. Це, зокрема, такі:

невідповідність структури власності суб’єкта у сфері аудіовізуальних медіасервісів на замовлення вимогам пунктів 1 – 3 частини першої статті 120 закону України “Про медіа” (Закон);

повна або переважна спрямованість сервісу, що надається суб’єктом, на територію та аудиторію держави-агресора (держави-окупанта).

Заборона поширювати на території України аудіовізуальні медіасервіси на замовлення та сервіси провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора встановлена статтею 123 закону України “Про медіа”. Вона визначає підстави для внесення таких сервісів до Переліку, який затверджує і веде Національна рада.

До переліку аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресорки можуть потрапити сервіси як держави-агресорки, так і інших держав, у тому числі українські, якщо будуть встановлені підстави, визначені статтею 123 Закону.

У Нацраді наголосили, що перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора буде поповнюватися надалі, у тому числі на звернення державних органів, юридичних і фізичних осіб та з власної ініціативи Національної ради.