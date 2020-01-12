За 12-місячний період з листопада 2018 року по жовтень 2019 року, агропродовольчий імпорт з третіх країн склав 119,7 млрд євро, тобто виріс на 4,0 млрд євро або 3,4% в порівнянні з періодом листопад 2017 року - жовтень 2018 року.

Про це йдеться в моніторинговому звіті Єврокомісії.

Основними імпортерами сільськогосподарської продукції до країн ЄС за останні 12 місяців були: США – 12,3 млрд євро, Бразилія – 11,7 млрд євро, Україна – 7,3 млрд євро та Китай – 6,2 млрд євро.

Далі йдуть Аргентина – 5,1 млрд євро, Швейцарія – 4,7 млрд євро, Туреччина – 4,6 млрд євро і Індонезія – 4,2 млрд євро.

У річному обчисленні приріст агропродовольчого імпорту з України виріс на 2,1 млрд євро, або + 41%. Це найвищий показник з усіх країн. Наприклад, імпорт з США склав +0,66 млрд євро, або + 6%, з Китаю +0,53 млрд євро, або + 10%, з Перу +0,39 млрд євро, або + 18% і з Сербії +0 , 28 млрд євро, або + 26%.