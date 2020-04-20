Про це повідомляє МЗС України.
“Наша держава буде першою, яке буде головувати в Форумі в онлайн-режимі, з урахуванням ситуації, пов’язаної з пандемією коронавірусу COVID-19”, – йдеться на сайті Міністерства закордонних справ.
Згідно з повідомленням, пріоритетними питаннями головування України стануть:
- гібридні загрози і виклики регіональної та міжнародної безпеки;
- мілітаризація і перешкоджання судноплавству в Азово-Чорноморському басейні;
- питання легких озброєнь і стрілецької зброї;
- виконання резолюцій РБ ООН 1540 (нерозповсюдження зброї масового знищення) і 1325 (роль жінок в питаннях миру і безпеки).
Форум зі співробітництва в галузі безпеки працює над підвищенням безпеки і стабільності у військовій сфері в Європі. Він сприяє дотриманню основних заходів зміцнення довіри і безпеки з метою регулювання обміну між державами військовою інформацією та проведення взаємних перевірок, а також дотримання Кодексу поведінки, що є ключовим документом, який забезпечує демократичний контроль над силами безпеки.
Форум також займається розробкою норм і надає практичну допомогу в боротьбі з поширенням незаконної легкої і стрілецької зброї; займається питаннями нерозповсюдження зброї масового знищення; і здійснює спостереження за регулярними контактами, співпрацею і обміном військовою інформацією між державами-учасниками.
- Албанія під час головування в ОБСЄ у 2020 році не збирається висувати нових ініціатив стосовно врегулювання ситуації на Донбасі.