20 квітня Україна прийняла від Туреччини головування в Форумі безпеки співробітництва ОБСЄ і стала першою країною, яка головує в Форумі в онлайн-режимі.

Про це повідомляє МЗС України.

“Наша держава буде першою, яке буде головувати в Форумі в онлайн-режимі, з урахуванням ситуації, пов’язаної з пандемією коронавірусу COVID-19”, – йдеться на сайті Міністерства закордонних справ.

Згідно з повідомленням, пріоритетними питаннями головування України стануть:

гібридні загрози і виклики регіональної та міжнародної безпеки;

мілітаризація і перешкоджання судноплавству в Азово-Чорноморському басейні;

питання легких озброєнь і стрілецької зброї;

виконання резолюцій РБ ООН 1540 (нерозповсюдження зброї масового знищення) і 1325 (роль жінок в питаннях миру і безпеки).

Форум зі співробітництва в галузі безпеки працює над підвищенням безпеки і стабільності у військовій сфері в Європі. Він сприяє дотриманню основних заходів зміцнення довіри і безпеки з метою регулювання обміну між державами військовою інформацією та проведення взаємних перевірок, а також дотримання Кодексу поведінки, що є ключовим документом, який забезпечує демократичний контроль над силами безпеки.

Форум також займається розробкою норм і надає практичну допомогу в боротьбі з поширенням незаконної легкої і стрілецької зброї; займається питаннями нерозповсюдження зброї масового знищення; і здійснює спостереження за регулярними контактами, співпрацею і обміном військовою інформацією між державами-учасниками.