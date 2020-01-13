Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що Верховна Рада на наступній сесії ухвалить рішення про відновлення української делегації в ПАРЄ.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Цього тижня Верховна Рада прийме постанову про відновлення участі України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи“, – пише він.

За словами Гончаренка, дане рішення буде затверджено на профільному комітеті парламенту вже сьогодні.

“Найближча сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня в Страсбурзі“, – додав він.