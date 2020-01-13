Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Цього тижня Верховна Рада прийме постанову про відновлення участі України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи, пише він.

За словами Гончаренка, дане рішення буде затверджено на профільному комітеті парламенту вже сьогодні.

Найближча сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня в Страсбурзі, додав він.

  • Голова Комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна прийняла рішення не брати участь в найближчій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.
  • Раніше в Раді визначились зі складом української делегації в ПАРЄ.
  • Головою делегації України в ПАРЄ обрали депутатку від партії “Слуга народу” Єлизавету Ясько.