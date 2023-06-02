Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Україна головуватиме у Європейській комісії протягом двох років.
Відтак, головування в Комісії Європейського регіону відкриває Україні нові можливості для співпраці з країнами ЄС та світу на професійному міжнародному рівні.
Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів зазначила, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії ВТО ООН стоїть поруч з Україною. Зокрема, в квітні минулого року Генасамблея зупинила членство РФ в організації, ставши єдиним органом при ООН, який анулював членство Росії в своєму складі.
Загалом, ВТО ООН складається з шести регіональних комісій – Африки, Америки, Східної Азії та Тихоокеанського регіону, Європи, Південної Азії і Середнього Сходу.
Довідково. Всесвітня туристична організація (World Tourism Organization, UNWTO) — створена в 1975 році спеціалізована установа ООН, націлена на просування відповідального, стійкого та загальнодоступного туризму. Україна є повноправним членом ВТО від 1997 року.
27 квітня 2022 року на Генеральній асамблеї ВТО ООН більшістю голосів було зупинено членство Росії в цій організації.
- Україна стала першою країною – не членом ЄС, яка увійшла до довірчого списку Європейського Союзу. Відтепер українські електронні підписи та печатки на цифрових документах автоматично зможуть перевіряти в державах-членах ЄС та підтверджувати їх дійсність.
- Україна запровадила систему обліку й контролю логістики НАТО. Міністр оборони України Олексій Резніков і секретар РНБО України Олексій Данілов презентували перші результати впровадження логістичної програми LOGFAS послам та аташе з питань оборони країн-донорів, що допомагають Україні у відсічі російській агресії.