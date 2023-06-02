На 68-му засіданні Європейської Комісії Всесвітньої туристичної організації ООН (ВТО ООН), що відбулось у Софії (Болгарія), Україну вперше в історії обрали головуючою у цьому органі.

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Україна головуватиме у Європейській комісії протягом двох років.

Відтак, головування в Комісії Європейського регіону відкриває Україні нові можливості для співпраці з країнами ЄС та світу на професійному міжнародному рівні.

Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів зазначила, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії ВТО ООН стоїть поруч з Україною. Зокрема, в квітні минулого року Генасамблея зупинила членство РФ в організації, ставши єдиним органом при ООН, який анулював членство Росії в своєму складі.

Загалом, ВТО ООН складається з шести регіональних комісій – Африки, Америки, Східної Азії та Тихоокеанського регіону, Європи, Південної Азії і Середнього Сходу.

Довідково. Всесвітня туристична організація (World Tourism Organization, UNWTO) — створена в 1975 році спеціалізована установа ООН, націлена на просування відповідального, стійкого та загальнодоступного туризму. Україна є повноправним членом ВТО від 1997 року.

27 квітня 2022 року на Генеральній асамблеї ВТО ООН більшістю голосів було зупинено членство Росії в цій організації.