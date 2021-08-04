Про це повідомляє Суспільне.
Під час Ігор у 2016 році в Ріо Україна посіла четверте місце у цій дисципліні. Цьогоріч у Токіо українки вибороли “бронзу”. Це перша медаль в артистичному плаванні в історії України.
Для 19-річної Марти Фєдіної це перші Олімпійські ігри в кар’єрі. 25-річна Анастасія Савчук виступала на Олімпіаді в Ріо, де в складі команди зупинилася за крок до медалей.
Це десята медаль для України на цих Іграх.
Нагадаємо, що український борець у греко-римському стилі Жан Беленюк виборов для України першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо.
У фіналі в категорії до 87 кг українець переміг представника Угорщини Віктора Лерінца. Рахунок – 5:1.
Сьогодні виступав ще один український борець – Парвіз Насібов. Він приніс збірній України срібну нагороду.
- Раніше українська борчиня Алла Черкасова завоювала бронзову нагороду Олімпійських ігор-2020, які проходять у Токіо (Японія).