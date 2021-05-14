У п'ятницю, 14 травня, Україна вперше відзначає День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Про це поінформував Український інститут національної пам’яті (УІНП).

Пам’ятну дату у лютому цього року запровадила Верховна Рада своєю постановою.

Таке рішення нардепи ухвалили на знак пошани “усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту”.

Як зазначили в Інституті нацпам’яті, за порятунок євреїв 2659 українців отримали звання “Праведник народів світу” (станом на 1 січня 2020 року). Такого звання громадяни України були удостоєні Державою Ізраїль.

За кількістю праведників Україна посідає четверте місце після Польщі, Нідерландів та Франції.

Водночас тисячі українських рятівників досі залишаються невизнаними й невідомими.

14 травня Україна вперше відзначатиме День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни 11-14 травня відбудеться тематичний онлайн-марафон, який проведе @MemorialKiev спільно з @Uinp_gov_ua⤵️https://t.co/SP67oN2EAc pic.twitter.com/39FUjBftgN — Remembrance Institute (@Uinp_gov_ua) May 10, 2021

Звання присуджується для відзначення неєвреїв, які ризикували життям під час Голокосту, щоб урятувати життя євреям під час Другої світової. Отримати звання можна за рекомендацією єврейської спільноти. При цьому спеціальна комісія в Ізраїлі вивчає всі документи та покази свідків, на підставі чого вирішує, чи присвоювати звання.

Українці рятували євреїв від нацистів, переховуючи їх, або ж видаючи за своїх рідних. Рятівники ризикували не лише власним життям, а й життям своїх родин.

За даними УІНП, під час нацистського Голокосту Україна втратила понад 1,5 мільйона євреїв.

Місця найбільших масових страт євреїв в Україні: Бабин Яр (Київ) – більше 100 000, Богданівка (Одеська область) – понад 40 000, Дрогобицький Яр (Харків) ‑ близько 20 000, Кам’янець-Подільський – 23 600, Дальник (Одеська область) – близько 18 000, урочище Сосонки біля Рівного – понад 17 000 жертв.

З нагоди першого Дня пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни в нашій країні організували онлайн-марафон та круглий стіл, де зокрема обговорюватимуть питання гідного вшанування подвигу українців-рятівників як на державному, так і на міжнародному рівні.