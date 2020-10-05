З 5 по 22 жовтня 2020 року відбудеться щорічна головна подія з питань регіональної політики у Європі. Україна вперше братиме участь у Європейському тижні регіонів та міст консолідованою командою галузевих асоціацій та офісів.

Європейський тиждень регіонів та міст (#EuroRegionsWeek) – це експертна платформа комунікацій та обміну ідеями, що об’єднує регіони та міста Європи, включно з їх політичними представниками, чиновниками, експертами та науковцями. Організатори заходу: Європейський комітет регіонів (CoR ) спільно з генеральною дирекцією Європейської комісії з питань регіональної та міської політики (DG REGIO).

Цього року це лише 500 партнерів, які мають провести свої заходи (виставки, воркшопи та ін.), що становлять спільний інтерес, в основному пов’язані із реалізацією стратегічних програм та проєктів європейських структурних та інвестиційних фондів та інших програм ЄС на період 2021-2027 років з перспективою до 2050 року.

Ключовими учасниками стануть: спікери Європейського тижня регіонів та міст – європейські парламентарі, локальні уряди, мерії міст, голови галузевих комісій Європарламенту, бізнес-асоціацій та NGO, голови інвестиційних фондів ЄС, фінансові установи та ін.

Цього року головною темою стане імплементація Green Deal (Зеленої угоди) через впровадження проєктів транскордонної співпраці щодо трансформації економіки та життєдіяльності за принципом 3D – децентралізація, діджиталізація та декарбонізація.

Команда від України представлена некомерційними організаціями, які активно працюють у напрямі сталого розвитку та «зеленого курсу»: Східно-Європейська Асоціація розвитку водневої економіки, Асоціація інвесторів та роботодавців України, Українська кооперативна федерація, Офіс Амбасадора відновлюваних джерел енергії у світі Руслани Лижичко.

Наші учасники презентують інноваційні українські проєкти регіональних трансформацій, продемонструють їх можливості для транскордонної співпраці, інвестування, наукового супроводу та реалізації громадських ініціатив.

Українські заходи відбудуться онлайн:

19-22 жовтня – віртуальна виставка (12 проєктів у галузі водневої економіки, інфраструктури та транспорту, полімерних матеріалів, базальту, розвитку «зеленого» агробізнесу, порятунку та збереження Карпат);

21 жовтня – спеціальна подія SUSTAINABLE UKRAINE за участю українських та європейських парламентарів, лідерів українських галузевих асоціацій, експертів ЄС.

Довідка:

Участь української команди організовується та координується платформою SUSTAINABLE UKRAINE. Ця платформа об’єднує українські асоціації, компанії та громадян для участі в European Week of Regions and Cities (#EuroRegionsWeek).

Організатори участі впевнені, що за результатами події вдасться досягнути певних стратегічних цілей, головна з яких – підкреслити спільне бачення Україною та ЄС шляхів змін у контексті Зеленої угоди, політичної волі до них, ініціатив для співпраці на політичному рівні між бізнесом та громадськими інституціями.

Платформа проєкту SUSTAINABLE UKRAINE:

– sustainable-ukraine.eu

– facebook.com/sustainableua