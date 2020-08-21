Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність", Уповноважена Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях (2014-2019) Ірина Геращенко заявила, що Україна вперше "визнає", що начебто не виконує Мінські домовленості, і приймає російський сценарій.

Про це повідомила пресслужба партії.

“Отже, росіяни дотиснули нашу делегацію, нав‘язали їй, а значить і нашим міжнародним партнерам, думку, що начебто ВР прийняла “неправильну” постанову щодо регіональних виборів, яка начебто порушує Мінські угоди. Голова ТКГ від України Л. Кравчук навіть погодився спрямувати лист до ВР щодо прийняття змін до постанови. Це дуже небезпечний прецедент публічного прийняття російських вимог, який не має нічого спільного з компромісом”, – наголосила Геращенко.

Вона зазначила, що Україна вперше “визнає”, що це начебто ми не виконуємо чи порушуємо Мінські угоди, хоч все зовсім навпаки”.

“Нагадаю, ВР ще у вересні 2014 прийняла всі необхідні для політичного блоку закони, зокрема, про особливості місцевого самоврядування (терміном на 3 роки, не на постійній основі), і про амністію, створивши передумови для одночасного проведення виборів на всій території України. Але саме РФ порушила всі домовленості, продовжила ескалацію на Донбасі, влаштувала Дебальцевський котел, а також у 2014 і 2018 провела незаконні вибори, тим самим зірвавши мирний процес, легітимізуючи маріонеточні режими”, – додала депутатка.

Геращенко також зазначила, що це українська делегація має виставляти претензії Росії та її маріонеткам з вимогою негайної ліквідації всіх так званих органів влади як обов’язкової передумови проведення будь-яких виборів на окупованих територіях, демілітаризацію Донбасу і виведення звідти всіх російських підрозділів і техніки.

“Так само неприйнятним є ухвалення законодавства про постійний статус “особливостей місцевого самоврядування”, – наголосила вона.

За словами нардепки, Росія шантажує Київ прямими переговорами з ОРДЛО, нав‘язує світу думку про громадянський внутрішній конфлікт, перекладає відповідальність за невиконання угод на Київ, заговорюючи власну відповідальність за війну.

На її переконання, українська делегація жодним чином не повинна цьому підігрувати.

“Це ніякий не компроміс, а прийняття російського сценарію. Безумовно, важливою є тиша на Донбасі, це можна тільки вітати. Головне, щоб перемир‘я не використовувалося Москвою як пастка, сопілка мишолова, який заспокоює жертву і заманює її, аби потім завдавати удару”, – резюмувала Геращенко.

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Зазначимо, що голова української делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук підтвердив, що Росія поставила ультиматум Україні.

За його словами, російська сторона вимагає, щоб Верховна Рада України змінила постанову про призначення місцевих виборів 2020 року, бо їх не влаштовує те, що, відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території.

“Поки це питання не буде вирішено або поставлено на вирішення, все буде заблоковано, вони вчора та позавчора – та сторона – Росія й ОРДЛО – продемонстрували це. Жодного питання не хотіли вирішувати, повторювали одне й теж: ми можемо прийняти рішення, але в цьому рішенні має бути записано, що воно набирає чинності після приведення постанови у відповідність до Мінських домовленостей“, – сказав Кравчук.