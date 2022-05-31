Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Питання щодо вступу України до CCDCOE для окремих його членів не було однозначним. Зокрема, заявку держави блокували. Однак у березні її підтримали одностайно.
Вступ України до комітету є важливим досягненням для держави, бо свідчить про посилення міжнародної взаємодії в кібербезпеці, вважає очільниця Служби з питань інформаційної та кібербезпеки РНБО Наталія Ткачук. Це ще один крок у напрямі вступу країни до НАТО.
У повідомленні ЦПД також йдеться про те, що рішення про приєднання України до комітету мусить стати прикладом того, як пріоритезувати підтримку України, для НАТО, ЄС та ООН.
- Раніше повідомлялося, що РФ та Туреччина обговорять експортний коридор у Чорному морі.
- Також Порошенко повідомив про необхідність “вигризти План дій щодо членства в НАТО”.