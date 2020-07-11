Україна вперше з 2014 року досягла рекордного добового показника імпорту газу з Європейського Союзу.

Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook генеральний директор ТОВ “Оператор ГТС України” Сергій Макогон.

“Імпорт газу з ЄС досягнув 70 млн кубометрів на добу. Це рекорд з 2014 року, коли ще проводився імпорт з РФ”, – зазначив він.

За словами Макогона, це стало можливим завдяки створенню віртуальних точок на кордонах з Польщею та Угорщиною, а також запуску віртуального реверсу.

“Ще минулого року максимальна потужність по імпорту не перевищувала 66 млн кубометрів на добу і була обмежена існуючою інфраструктурою. Зараз же з віртуальним реверсом імпорт може досягати 170 млн кубометрів на добу”, – розповів він.

Макогон уточнив, що велика частина імпорту йде на сезонне закачування в підземні сховища газу.

“Якщо ще 2 роки тому основну частину газу закачував “Нафтогаз”, то цього року значні обсяги закачують європейські компанії. А це додатковий значний дохід у бюджет України. Впровадження загальноєвропейських правил роботи на кордоні – це важливий елемент інтеграції України в загальноєвропейський ринок газу. А вільний імпорт – гарантія справедливих цін для українських споживачів”, – наголосив він.