Україна все ще не отримала доступ до українських полонених в Угорщині — омбудсмен

Станом на 22 червня українська сторона не отримала доступу до українських військовополонених в Угорщині. Вони фактично перебувають в ізоляції через дії Будапешта.

Джерело: національний телемарафон.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сказав, що Україна намагається встановити контакт з 8 військовополоненими. Всього в Угорщині утримували 11 військових, але як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, трьох з них вдалося вивезти.

“Ми знаємо, де вони знаходяться. Не розуміємо, чому українських дипломатів досі не допустили до них. Фактично вони знаходяться в ізоляції. У них обмежене коло спілкування. У них забрали телефони, які їм дали, щоб поспілкуватися з родичами. Ми знаємо, що до деяких (з них, – ред.) родичі приїхали. Нам невідомо, як відбувалось спілкування”, — наголосив омбудсмен.

Стосовно передачі полонених Росія не повідомила Міжнародному комітету Червоного Хреста. За словами організації, вони дізналися про передачу з публічних каналів, коли ця інформація з’явилася в медіа.

Омбудсмен додав, що особа вважається військовополоненим юридично, коли перебуває на території країни однієї зі сторін міжнародного воєнного конфлікту. Відповідно, коли українців передали до Угорщини — вони автоматично не вважаються полоненими. Тому не зрозуміло за яких причин Будапешт тримає в ізоляції військових ЗСУ.