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Україна все ще не отримала доступ до українських полонених в Угорщині — омбудсмен

Станом на 22 червня українська сторона не отримала доступу до українських військовополонених в Угорщині. Вони фактично перебувають в ізоляції через дії Будапешта.

Четвер, 22 червня 2023, 14:56
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Джерело: національний телемарафон.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сказав, що Україна намагається встановити контакт з 8 військовополоненими. Всього в Угорщині утримували 11 військових, але як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, трьох з них вдалося вивезти.

“Ми знаємо, де вони знаходяться. Не розуміємо, чому українських дипломатів досі не допустили до них. Фактично вони знаходяться в ізоляції. У них обмежене коло спілкування. У них забрали телефони, які їм дали, щоб поспілкуватися з родичами. Ми знаємо, що до деяких (з них, – ред.) родичі приїхали. Нам невідомо, як відбувалось спілкування”, — наголосив омбудсмен.

Стосовно передачі полонених Росія не повідомила Міжнародному комітету Червоного Хреста. За словами організації, вони дізналися про передачу з публічних каналів, коли ця інформація з’явилася в медіа.

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Омбудсмен додав, що особа вважається військовополоненим юридично, коли перебуває на території країни однієї зі сторін міжнародного воєнного конфлікту. Відповідно, коли українців передали до Угорщини — вони автоматично не вважаються полоненими. Тому не зрозуміло за яких причин Будапешт тримає в ізоляції військових ЗСУ.

Передумови

За посередництва Російської православної церкви (РПЦ) до Угорщини переправили 11 українських військовополонених. Українська сторона дізналася про передачу своїх громадян до третьої країни зі ЗМІ, оскільки уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. Нині МЗС України вимагає допустити консула до полонених, яких Будапешт утримує в ізоляції.

Своєю чергою, речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що Київ дізнався про передачу 11 українців угорського походження з публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини. 9 червня до Міністерства запросили тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови.

За словами в радника Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Івана Ангеліни в коментарі “Суспільному“, нині невідомо, на яких підставах військові перебувають в Угорщині, і чому їх не відпускають в Україну.

Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час обговорення у Парламентській асамблеї Ради Європи заявив, що Будапешт не причетний до ввезення в їхню країну 11 українських військовополонених. Нібито громадян передали релігійні організації, але державу до цього не залучено.

Теги: війна, Військовополонені, Дмитро Лубінець, МЗС України, полон, російсько-українська війна, Росія, РПЦ МП, РПЦ, Угорщина, українські військові

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