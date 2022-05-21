Україна разом з міжнародними партнерами налагодила два альтернативних сухопутних маршрути для постачання продовольства в інші країни.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Росія наражає мільйони людей на голод, блокуючи наші порти. Разом з партнерами ми налагодила два альтернативних наземних маршрути для доставки продовольчого експорту і порятунку Африки та інших регіонів від голоду”, – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Також Кулеба наголосив на тому, що Росія повинна негайно припинити блокаду для того, щоб дозволити повноцінний експорт без перешкод.