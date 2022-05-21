Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Росія наражає мільйони людей на голод, блокуючи наші порти. Разом з партнерами ми налагодила два альтернативних наземних маршрути для доставки продовольчого експорту і порятунку Африки та інших регіонів від голоду”, – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Також Кулеба наголосив на тому, що Росія повинна негайно припинити блокаду для того, щоб дозволити повноцінний експорт без перешкод.
- Якщо не відновити в Україні роботу закритих портів для відвантаження зерна, то це може призвести до глобальної продовольчої кризи та голоду. Таку думку висловив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Девід Бізлі.
- Генсек ООН Антоніу Гутерріш глибоко стурбований нестачею продовольчих ресурсів у світі. На його думку, війна в Україні загрожує продовольчій безпеці у різних частинах планети.