Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Росія наражає мільйони людей на голод, блокуючи наші порти. Разом з партнерами ми налагодила два альтернативних наземних маршрути для доставки продовольчого експорту і порятунку Африки та інших регіонів від голоду”, – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Також Кулеба наголосив на тому,  що Росія повинна негайно припинити блокаду для того, щоб дозволити повноцінний експорт без перешкод.

  • Якщо не відновити в Україні роботу закритих портів для відвантаження зерна, то це може призвести до глобальної продовольчої кризи та голоду. Таку думку висловив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Девід Бізлі.
  • Генсек ООН Антоніу Гутерріш глибоко стурбований нестачею продовольчих ресурсів у світі. На його думку, війна в Україні загрожує продовольчій безпеці у різних частинах планети.