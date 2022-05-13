Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що зараз країна вступає у довготривалу фазу війни з Росією.

Такий висновок голова Міноборони України висловив у дописі на Facebook.

Як зазначив міністр оборони, Москва, починаючи здійснювати широкомасштабну військову агресію 24 лютого, розраховувала на те, що Київ капітулює за декілька днів. Одначе цього не сталося.

За словами Резнікова, до 9 травня окупаційні війська зазнали стратегічної поразки. Масштаби цілей Росії було зменшено до оперативно-тактичного рівня. Загарбникам не вдалося знищити українську державу шляхом війни та змінити владу.

Таким чином, зараз Україна переходить до нової для неї – довготривалої – фази війни. Міністр наголосив, що задля перемоги у цій фазі потрібно ретельно планувати ресурси та не допускати помилок. Зокрема, Україні треба спроєктувати сили таким чином, щоби ворог не витримав.

Також Резніков додав, що упродовж останнього місяця Україна досягла посилення у сфері оборони, якого не вдавалося досягнути 30 років.

«Зокрема, на фронті вже розгорнуті американські 155-мм гаубиці M777. Три місяці тому це вважалося неможливим», – повідомив Резніков.