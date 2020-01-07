Міжнародна компанія Henley & Partners опублікувала новий рейтинг паспортів світу, в якому за підсумками 2019 року Україна посіла 43 місце, втративши дві позиції.

Відповідний рейтинг опубліковано на сайті Henley & Partners.

Так, кількість країн, які безвізово (або з візою по прибуттю) можуть відвідувати громадяни України, становить 128.

Лідером в рейтингу стала Японія, чиї громадяни можуть відвідувати без візи 191 країну. На другому місці знаходиться Сінгапур (190), а на третьому – Південна Корея і Німеччина (по 189 країн).

ДОВІДКА. Індекс паспортів компанії Henley & Partners представляє собою міжнародний рейтинг країн за рівнем свободи пересування, яку вони надають своїм громадянам. Індекс аналізує візові правила більше 200 країн і територій і ранжирує їх за кількістю країн безвізового в’їзду.