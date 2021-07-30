Україна втратила майже 17 тисяч км газових мереж, цим займеться РНБО, – Данілов

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.
“Ми звернули увагу на стан в газорозподільних мережах. Маємо констатувати, що держава дивним чином втратила 16 920 км мереж, які перейшли у приватну власність. І ми не бачимо підстав, зараз цим не займатися”, – заявив він.
Секретар РНБО додав, що одна з компаній володіє 70% облгазів, яка безпосередньо пов’язана з українським бізнесменом Дмитром Фірташем.
“Ми цим питанням будемо займатися згідно з рішенням РНБО. Дамо доручення Кабміну, щоб перевіряв дотримання законодавства”, – акцентував секретар РНБО.
Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який має спростити приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи.
- Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів не продовжуватиме дію покладання спеціальних зобов’язань (ПСО) на ринку газу для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ). Постанова уряду припинила дію 20 травня.