Україна втратила майже 17 тисяч км газових мереж, цим займеться РНБО, – Данілов

Україна втратила майже 17 тисяч кілометрів газорозподільних мереж. Усі вони перейшли у приватну власність.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.

“Ми звернули увагу на стан в газорозподільних мережах. Маємо констатувати, що держава дивним чином втратила 16 920 км мереж, які перейшли у приватну власність. І ми не бачимо підстав, зараз цим не займатися”, – заявив він.

Секретар РНБО додав, що одна з компаній володіє 70% облгазів, яка безпосередньо пов’язана з українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

“Ми цим питанням будемо займатися згідно з рішенням РНБО. Дамо доручення Кабміну, щоб перевіряв дотримання законодавства”, – акцентував секретар РНБО.

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який має спростити приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи.