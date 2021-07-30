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Україна втратила майже 17 тисяч км газових мереж, цим займеться РНБО, – Данілов

Україна втратила майже 17 тисяч кілометрів газорозподільних мереж. Усі вони перейшли у приватну власність.

П’ятниця, 30 липня 2021, 19:53

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.

“Ми звернули увагу на стан в газорозподільних мережах. Маємо констатувати, що держава дивним чином втратила 16 920 км мереж, які перейшли у приватну власність. І ми не бачимо підстав, зараз цим не займатися”, – заявив він.

Секретар РНБО додав, що одна з компаній володіє 70% облгазів, яка безпосередньо пов’язана з українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

“Ми цим питанням будемо займатися згідно з рішенням РНБО. Дамо доручення Кабміну, щоб перевіряв дотримання законодавства”, – акцентував секретар РНБО.

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який має спростити приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи.

  • Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів не продовжуватиме дію покладання спеціальних зобов’язань (ПСО) на ринку газу для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ). Постанова уряду припинила дію 20 травня.
Теги: газопровід, РНБО, Україна

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