За словами начальника розвідцентру Сил оборони Естонії полковника Марго Гросберга, під час наступальних операцій українська армія втратила менш як 10% техніки, наданої західними партнерами.

Джерело: ERR

Гросберг також відзначив, що кількість втраченої техніки може зрости під час подальших наступальних дій.

Як розповів начальник розвідцентру, українських військових, яких готували до контрнаступу протягом останніх пів року, ще не задіювали у нинішніх боях. Водночас він наголосив, що втрата техніки є “неминучим наслідком будь-яких наступальних операцій”.

Гросберг пояснив, що західна техніка краще захищає українські підрозділи. “І навіть якщо вона виходить з ладу, екіпажі часто виживають, не зазнаючи серйозних поранень”, – зауважив він.

Варто нагадати, що після двох тижнів важких боїв українських військових попереду ще очікують справжні випробування. ЗСУ дещо віддалені від основного рубежу російських окупантів, а основна частина захисників, яких готували до контрнаступу, ще не беруть у ньому участі.

Додамо, 18 червня президент Володимир Зеленський спростував інформацію, поширену російськими пропагандистами, відносно “знищення” переданих Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot.

“Хто б там в Росії не розказував, нібито наші “Петріоти” знищені, усі вони є, усі вони працюють, усі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно. Жодного “Петріота” не знищено”, – наголосив він.

Своєю чергою, представник Міністерства оборони Німеччини Мітко Мюллер заявив, що нині немає даних відносно нібито “знищення” німецьких танків Leopard під час воєнних дій в Україні, тоді як російські заяви німецька сторона оцінювати не береться.

Також зазначимо, що 6 червня міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляючи про результати російської армії у війні проти України, заявив, що напередодні було “знищено 28 танків, зокрема 8 німецьких танків Leopard”. У російському міністерстві опублікували відповідне відео, проте навіть прокремлівські блогери замість німецького танка розпізнали, ймовірно, сільськогосподарський трактор-обприскувач John Deere 4830.