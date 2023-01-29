Внаслідок російського вторгнення Україна вважається найбільш замінованою країною у світі. На сьогодні понад 40% території країни забруднено мінами.

Про це повідомило Sky News.

Катерина Темплтон з Консультативної групи з шахт заявила, що “забруднення величезне”.

“Це навіть не порівняти, я б сказала, із Сирією чи Афганістаном. Це справді масово”, — наголосила вона.

Human Rights Watch звинувачували Росію у застосуванні заборонених протипіхотних мін у східній Харківській області. Згідно з міжнародним правом заборонено та обмежено використання різних мін, особливо тих, які призначені для ураження людей.

“Ви побачите протитанкові міни, протипіхотні міни, міни-пастки, ви побачите багато боєприпасів, що не вибухнули, ви побачите касетні боєприпаси. Все, що ви можете придумати, ви побачите в Україні”, — додала Катерина Темплтон.

З 24 лютого 2022 року через міни значно зросла кількість постраждалих. За даними Human Rights Watch, деякі міни було встановлено ще до повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема проросійськи сили в окупованому Донецьку та Луганську використовували різні пристрої протягом 2014-2015 років, а також у наступні роки.

Одними з небезпечних боєприпасів є міни-пастки, які активізуються, коли жертва торкається або наступає на неї. За даними MAG, за шість років з 2014 по 2020 рік в Україні було 1190 постраждалих від мін. Менше ніж за рік повномасштабного вторгнення було відомо про 611 постраждалих від мін.

Міни безпосередньо спричиняють травми та смерть, а також можуть зробити ділянки землі недоступними або більш небезпечними. Від них особливо страждає сільськогосподарське виробництво.

Катерина Темплтон зауважила, що MAG не зосереджується на розслідуванні того, яка сторона розміщує міни. Вони натомість намагаються переконатися, що сторони не використовують заборонені протипіхотні міни, і шукають можливості розчистити забруднену землю, щоб люди могли жити безпечніше.

Проте очищення території займе роки після закінчення війни. Експерти MAG навчатимуть українців, як очищати заміновані терени. Організація розпочала свою роботу, надіславши команду у квітні 2022 року та розпочавши співпрацю з місцевими партнерами. Оскільки у деяких регіонах України конфлікт триває вже майже десятиліття — “це буде копіткий і смертоносний процес, який триватиме багато років, щоб знезаразити кожен дюйм української землі”.