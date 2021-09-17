Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що Україна збирається запровадити санкції через вибори до Державної Думи Російської Федерації, які тривають на території тимчасово окупованого півострова Крим та в окупованих частинах Донецької й Луганської областей.

Про це він повідомив під час брифінгу.

Санкції стосуватимуться безпосередніх учасників виборчого процесу, тобто агітаторів, спостерігачів, членів комісій тощо.

“Всі вони будуть під санкціями. Санкції почнуть діяти найближчим часом за підписом указу президента”, – пояснив Данілов.

Санкції стосуватимуться 12 фізичних осіб.

“Це наші санкції. Це наші 12 санкцій, які стосуватимуться 12 фізичних осіб”, – додав чиновник.

Наразі під санкціями 53 члени територіальних виборчих комітетів, а також 33 кандидати в депутати до Держдуми РФ.

Данілов додав, що Україна також вводитиме санкції проти іноземців, які братимуть участь у виборчому процесі.

Зокрема, йдеться про іноземців, які збираються на вибори спостерігачами. За такі дії “Україна ігноруватиме імунітет іноземців”.

“Незалежно від того, будуть вони сенаторами, держслужбовцями, чиновниками, матимуть імунітет — вони обов’язково, ми попереджаємо, обов’язково будуть під санкціями нашої країни”, – сказав очільник РНБО.

Зокрема, Данілов пояснив, що у РНБО є інформація, що спостерігачами на виборах збиралися стати громадяни Франції, Венесуели, Сербії та інших країн.