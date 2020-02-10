Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України має намір ввести санкції проти слідчих, прокурорів і суддів, які влаштовували суди над українцями в Криму і силовиків, які затримали українських моряків в Керченській протоці в 25 листопада 2018 року.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Так, фахівці відомства зібрали достатньо інформації “про причетність до акту збройної агресії на судна Військово-морських сил України, які були взяті в полон силовиками РФ 25 листопада 2018 у Керченській протоці”. А також проти так званих слідчих, прокурорів і суддів, які влаштовували політично мотивовані переслідування, судилища над українськими громадянами в включеному Криму.

Мінветеранів спільно з організацією “Кримська правозахисна група” підготували проєкт розпорядження про застосування санкцій проти кількох десятків людей.

Зараз зазначений проєкт спрямований на узгодження в профільні органи влади.

Нагадаємо, російські військові 25 листопада 2018 року захопили в нейтральних водах Керченської протоки українські малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”. В рамках обміну українських військовополонених моряків передали українській стороні на початку вересня цього року. 18 листопада, в акваторії Чорного моря стартував процес з повернення українських катерів “Нікополь”, “Бердянськ” і буксира “Яни Капу”, які були незаконно захоплені російськими силовиками в листопаді минулого року.