Відповідну постанову №719 від 17 серпня опубліковано на урядовому порталі.
В документі йдеться про те, що для “захисту інтересів безпеки в надзвичайних обставинах у міжнародних відносинах” запроваджуються такі мита (незалежно від інших видів мита):
- для важких дистилятів (дизпаливо) – 4%;
- для зріджених газів – 3%;
- для всіх типів вугілля (крім антрацитового та ще кількох видів) – 65%.
У разі неможливості встановити країну походження, товари випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати мита.
Постанова втрачає чинність 31 грудня 2020 року або після скасування Російською Федерацією дискримінаційних або недружніх дій щодо України.
- Кабінет Міністрів України встановив мито в розмірі 2% на імпорт електроенергії з Росії.
- З 1 жовтня 2019 року Україна відновила комерційний імпорт електроенергії із Росії.