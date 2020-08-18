Кабінет міністрів встановив мита на імпорт дизельного палива, скрапленого газу та вугілля з Російської Федерації.

Відповідну постанову №719 від 17 серпня опубліковано на урядовому порталі.

В документі йдеться про те, що для “захисту інтересів безпеки в надзвичайних обставинах у міжнародних відносинах” запроваджуються такі мита (незалежно від інших видів мита):

для важких дистилятів (дизпаливо) – 4%;

для зріджених газів – 3%;

для всіх типів вугілля (крім антрацитового та ще кількох видів) – 65%.

У разі неможливості встановити країну походження, товари випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати мита.

Постанова втрачає чинність 31 грудня 2020 року або після скасування Російською Федерацією дискримінаційних або недружніх дій щодо України.