Україна ввела санкції проти музеїв, університетів та наукових установ розташованих в Російській Федерації та незаконно анексованому Криму.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, 14 травня Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони “Про застосування, скасування та внесення змін до персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.

У п’ятницю, 15 травня, був опублікований повний перелік фізичних та юридичних осіб, щодо яких санкції були застосовані.

У списку санкцій потрапили, зокрема, музеї:

Державний музей образотворчих мистецтв імені А. С. Пушкіна (Москва);

“Ермітаж” (Санкт-Петербург);

Історико-археологічний музей-заповідник ”Неаполь Скіфський” (Сімферополь).

Також в списку вказані ряд освітніх установ:

Московський державний університет імені М. В. Ломоносова (Москва);

Тульський державний педагогічний університет ім. Л. Н. Толстого (Тула);

Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського (Сімферополь);

Центральний науково-дослідний інститут ”Курс” (Москва);

Всеросійський науково-дослідний інститут ”Сигнал” (Ковров, Володимирська область);

Інститут археології Російської Академії Наук (Москва);

Інститут історії матеріальної культури Російської Академії Наук (Санкт-Петербург);

Інститут сходознавства Російської Академії Наук (Москва);

Інститут археології Криму РАН (Сімферополь).

Деякі некомерційні організації:

“Науково-просвітницький Центр палеоетнологічних досліджень” (Московська область);

“Російське географічне товариство” (Санкт-Петербург);

“Підводна культурна спадщина” (Севастополь).

Кілька недержавних дослідницьких центрів:

Південний регіональний центр археологічних досліджень (Краснодар);

Чорноморський центр підводних досліджень (Сімферополь);

Кримський регіональний центр археологічних досліджень (Сімферополь).

Благодійні фонди:

благодійний фонд ”Деметра” (Керч);

благодійний фонд ”Спадщина тисячоліть” (Сімферополь).

Крім цього, були введені санкції проти ряду телерадіокомпаній:

Телерадіокомпанія “Медіапрофіль Крим” (Сімферополь);

Телерадіокомпанія “Крим” (Сімферополь);

Громадська кримськотатарська телерадіокомпанія (Сімферополь);

Телерадіокомпанія ”Сан-Фуете” (Феодосія);

Міждержавна телерадіокомпанія ”Мир”(Москва);

Севастопольська телерадіокомпанія (Севастополь).

Серед обмежувальних заходів, введених Україною щодо цих юросіб, значаться: блокування активів, запобігання виведенню капіталу за межі України, призупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, анулювання або призупинення ліцензій, припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх і спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами, анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів або угод та інші.

В цілому указом Президента були введені санкції проти 235 юридичних осіб та 377 фізичних осіб.