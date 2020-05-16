Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, 14 травня Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони “Про застосування, скасування та внесення змін до персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.

У п’ятницю, 15 травня, був опублікований повний перелік фізичних та юридичних осіб, щодо яких санкції були застосовані.

У списку санкцій потрапили, зокрема, музеї:

  • Державний музей образотворчих мистецтв імені А. С. Пушкіна (Москва);
  • “Ермітаж” (Санкт-Петербург);
  • Історико-археологічний музей-заповідник ”Неаполь Скіфський” (Сімферополь).

Також в списку вказані ряд освітніх установ:

  • Московський державний університет імені М. В. Ломоносова (Москва);
  • Тульський державний педагогічний університет ім. Л. Н. Толстого (Тула);
  • Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського (Сімферополь);
  • Центральний науково-дослідний інститут ”Курс” (Москва);
  • Всеросійський науково-дослідний інститут ”Сигнал” (Ковров, Володимирська область);
  • Інститут археології Російської Академії Наук (Москва);
  • Інститут історії матеріальної культури Російської Академії Наук (Санкт-Петербург);
  • Інститут сходознавства Російської Академії Наук (Москва);
  • Інститут археології Криму РАН (Сімферополь).

Деякі некомерційні організації:

  • “Науково-просвітницький Центр палеоетнологічних досліджень” (Московська область);
  • “Російське географічне товариство” (Санкт-Петербург);
  • “Підводна культурна спадщина” (Севастополь).

Кілька недержавних дослідницьких центрів:

  • Південний регіональний центр археологічних досліджень (Краснодар);
  • Чорноморський центр підводних досліджень (Сімферополь);
  • Кримський регіональний центр археологічних досліджень (Сімферополь).

Благодійні фонди:

  • благодійний фонд ”Деметра” (Керч);
  • благодійний фонд ”Спадщина тисячоліть” (Сімферополь).

Крім цього, були введені санкції проти ряду телерадіокомпаній:

  • Телерадіокомпанія “Медіапрофіль Крим” (Сімферополь);
  • Телерадіокомпанія “Крим” (Сімферополь);
  • Громадська кримськотатарська телерадіокомпанія (Сімферополь);
  • Телерадіокомпанія ”Сан-Фуете” (Феодосія);
  • Міждержавна телерадіокомпанія ”Мир”(Москва);
  • Севастопольська телерадіокомпанія (Севастополь).

Серед обмежувальних заходів, введених Україною щодо цих юросіб, значаться: блокування активів, запобігання виведенню капіталу за межі України, призупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, анулювання або призупинення ліцензій, припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх і спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами, анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів або угод та інші.

В цілому указом Президента були введені санкції проти 235 юридичних осіб та 377 фізичних осіб.