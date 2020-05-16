Про це повідомляють #Букви.
Як повідомлялося раніше, 14 травня Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони “Про застосування, скасування та внесення змін до персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.
У п’ятницю, 15 травня, був опублікований повний перелік фізичних та юридичних осіб, щодо яких санкції були застосовані.
У списку санкцій потрапили, зокрема, музеї:
- Державний музей образотворчих мистецтв імені А. С. Пушкіна (Москва);
- “Ермітаж” (Санкт-Петербург);
- Історико-археологічний музей-заповідник ”Неаполь Скіфський” (Сімферополь).
Також в списку вказані ряд освітніх установ:
- Московський державний університет імені М. В. Ломоносова (Москва);
- Тульський державний педагогічний університет ім. Л. Н. Толстого (Тула);
- Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського (Сімферополь);
- Центральний науково-дослідний інститут ”Курс” (Москва);
- Всеросійський науково-дослідний інститут ”Сигнал” (Ковров, Володимирська область);
- Інститут археології Російської Академії Наук (Москва);
- Інститут історії матеріальної культури Російської Академії Наук (Санкт-Петербург);
- Інститут сходознавства Російської Академії Наук (Москва);
- Інститут археології Криму РАН (Сімферополь).
Деякі некомерційні організації:
- “Науково-просвітницький Центр палеоетнологічних досліджень” (Московська область);
- “Російське географічне товариство” (Санкт-Петербург);
- “Підводна культурна спадщина” (Севастополь).
Кілька недержавних дослідницьких центрів:
- Південний регіональний центр археологічних досліджень (Краснодар);
- Чорноморський центр підводних досліджень (Сімферополь);
- Кримський регіональний центр археологічних досліджень (Сімферополь).
Благодійні фонди:
- благодійний фонд ”Деметра” (Керч);
- благодійний фонд ”Спадщина тисячоліть” (Сімферополь).
Крім цього, були введені санкції проти ряду телерадіокомпаній:
- Телерадіокомпанія “Медіапрофіль Крим” (Сімферополь);
- Телерадіокомпанія “Крим” (Сімферополь);
- Громадська кримськотатарська телерадіокомпанія (Сімферополь);
- Телерадіокомпанія ”Сан-Фуете” (Феодосія);
- Міждержавна телерадіокомпанія ”Мир”(Москва);
- Севастопольська телерадіокомпанія (Севастополь).
Серед обмежувальних заходів, введених Україною щодо цих юросіб, значаться: блокування активів, запобігання виведенню капіталу за межі України, призупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, анулювання або призупинення ліцензій, припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх і спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами, анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів або угод та інші.
В цілому указом Президента були введені санкції проти 235 юридичних осіб та 377 фізичних осіб.
- Раніше повідомлялося, що Україна продовжила санкції щодо популярних російських сайтів і соцмереж, як “Вконтакте” і “Яндекс”.