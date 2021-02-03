Про це повідомила пресслужба СБУ.
“На підставі виявлених порушень Служба безпеки рекомендувала РНБО застосувати до зазначених компаній такі санкції як: зупинення виконання фінансових та економічних зобов’язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, блокування активів”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що санкції мають діяти до закінчення терміну окупації Криму або до набрання законної сили рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова.
За даними видань “РБК-Україна” та ZN.UA, які посилаються на джерела в СБУ, літаками цих авіакомпаній літали до Росії голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його колега Тарас Козак. При чому рейси були прямими, що заборонено.
За даними джерел, вони були перереєстровані у Молдові після того, як у США озвучили намір ввести щодо Медведчука санкції.
- 6 жовтня голова політради партії “Опозиційної платформи — За життя” Віктор Медведчук з’їздив до Росії та зустрівся зі своїм кумом — президентом РФ Володимиром Путіним у Підмосков’ї.
- 4 серпня в окупований Крим прибув літак з авіапарку президента Росії Володимира Путіна, а кілька днів тому туди приїхав народний депутат від партії “Опозиційного платформи – За життя” Віктор Медведчук.
- Зазначається, що 7 серпня у Медведчука буде день народження. У нардепа у Криму, поблизу Симеїзу, є велика резиденція. У 2012 році Путін вже приїжджав у гості до Медведчука, тоді були опубліковані його спільні фото з президентом РФ та дружиною нардепа, Оксаною Марченко, на терасі цього маєтку.
- Раніше ЗМІ повідомили, що Медведчук і його дружина відправилися в Крим на своїй машині, в супроводі трьох осіб – громадян України. Кордон з Росією вони перетнули 2 серпня після полудня. Прессекретар Медведчука Олег Бабанін підтвердив, що він поїхав до анексованого Криму.
- Також стало відомо, що Оксана Марченко, телеведуча та дружина голови політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктора Медведчука, стала власницею будівельної фірми в Москві.