За ініціативи Служби безпеки України до молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA застосовано санкції за здійснення польотів до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“На підставі виявлених порушень Служба безпеки рекомендувала РНБО застосувати до зазначених компаній такі санкції як: зупинення виконання фінансових та економічних зобов’язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, блокування активів”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що санкції мають діяти до закінчення терміну окупації Криму або до набрання законної сили рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова.

За даними видань “РБК-Україна” та ZN.UA, які посилаються на джерела в СБУ, літаками цих авіакомпаній літали до Росії голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його колега Тарас Козак. При чому рейси були прямими, що заборонено.

За даними джерел, вони були перереєстровані у Молдові після того, як у США озвучили намір ввести щодо Медведчука санкції.