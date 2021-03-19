Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання.

У санкційному списку опинилися 19 компаній:

  • “Гео коннект”;
  • “Глобал гео інвест”;
  • “Транс сет гео”;
  • “Гео пост”;
  • “Гео вертикаль”;
  • “Гео таргент”;
  • “Надра прайд”;
  • “Гео форс ойл”;
  • “Гео стенс”;
  • “Надра вест груп”;
  • “Бест оіл компані”;
  • “Надрапростір”;
  • “Інфо гео тренд”;
  • “Еджейн марко”;
  • “Еко газ альянс”;
  • “Епівал енерджі”;
  • “Юноліт оіл”;
  • “Профі нафт”;
  • “Бест гео тех”.

“Стосовно цих 19 компаній застосовано максимальний вид санкцій, який може застосувати наша країна, який може застосувати РНБО нашої країни”, –  заявив Данілов.

При цьому він відмовився називати власників підсанкційних компаній, але пообіцяв, що на сайті РНБО згодом з’явиться вичерпна інформація про санкції та компанії, які потрапили у список.

Данілов зазначив, що дві компанії з Гонконгу, які є власниками 49,9% акцій “Донецькоблгазу”, так само потрапили під дію повного комплекту санкцій.

“Ми не можемо допустити того, щоб компанії з Гонконгу подавали тепло, тим паче на частину, яка знаходиться у вкрай складній ситуації, та маніпулювали таким способом… Як ви знаєте, 13 березня вони припинили постачання газу на частину Донецької області”.

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