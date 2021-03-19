У п’ятницю, 19 березня, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) прийняла рішення про застосування санкцій проти 19 компаній у сфері користування надрами.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання.

У санкційному списку опинилися 19 компаній:

“Гео коннект”;

“Глобал гео інвест”;

“Транс сет гео”;

“Гео пост”;

“Гео вертикаль”;

“Гео таргент”;

“Надра прайд”;

“Гео форс ойл”;

“Гео стенс”;

“Надра вест груп”;

“Бест оіл компані”;

“Надрапростір”;

“Інфо гео тренд”;

“Еджейн марко”;

“Еко газ альянс”;

“Епівал енерджі”;

“Юноліт оіл”;

“Профі нафт”;

“Бест гео тех”.

“Стосовно цих 19 компаній застосовано максимальний вид санкцій, який може застосувати наша країна, який може застосувати РНБО нашої країни”, – заявив Данілов.

При цьому він відмовився називати власників підсанкційних компаній, але пообіцяв, що на сайті РНБО згодом з’явиться вичерпна інформація про санкції та компанії, які потрапили у список.

Данілов зазначив, що дві компанії з Гонконгу, які є власниками 49,9% акцій “Донецькоблгазу”, так само потрапили під дію повного комплекту санкцій.

“Ми не можемо допустити того, щоб компанії з Гонконгу подавали тепло, тим паче на частину, яка знаходиться у вкрай складній ситуації, та маніпулювали таким способом… Як ви знаєте, 13 березня вони припинили постачання газу на частину Донецької області”.