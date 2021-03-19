Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання.
У санкційному списку опинилися 19 компаній:
- “Гео коннект”;
- “Глобал гео інвест”;
- “Транс сет гео”;
- “Гео пост”;
- “Гео вертикаль”;
- “Гео таргент”;
- “Надра прайд”;
- “Гео форс ойл”;
- “Гео стенс”;
- “Надра вест груп”;
- “Бест оіл компані”;
- “Надрапростір”;
- “Інфо гео тренд”;
- “Еджейн марко”;
- “Еко газ альянс”;
- “Епівал енерджі”;
- “Юноліт оіл”;
- “Профі нафт”;
- “Бест гео тех”.
“Стосовно цих 19 компаній застосовано максимальний вид санкцій, який може застосувати наша країна, який може застосувати РНБО нашої країни”, – заявив Данілов.
При цьому він відмовився називати власників підсанкційних компаній, але пообіцяв, що на сайті РНБО згодом з’явиться вичерпна інформація про санкції та компанії, які потрапили у список.
Данілов зазначив, що дві компанії з Гонконгу, які є власниками 49,9% акцій “Донецькоблгазу”, так само потрапили під дію повного комплекту санкцій.
“Ми не можемо допустити того, щоб компанії з Гонконгу подавали тепло, тим паче на частину, яка знаходиться у вкрай складній ситуації, та маніпулювали таким способом… Як ви знаєте, 13 березня вони припинили постачання газу на частину Донецької області”.
- Раніше Рада нацбезпеки і оборони прийняла рішення про застосування персональних санкцій проти міліціянтів, що зрадили присязі та працюють в РФ, та кількох десятків колишніх топчиновників України. Детальніше про це – у матеріалі.