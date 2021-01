Україна ввела санкції проти китайських інвесторів «Мотор Cічі»

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

“Увести в дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року “Про внесення змін до рішення Ради національної безпеки та оборони України від 14 грудня 2020 року, уведеного в дію указом президента України від 14 грудня 2020 року № 564-27т” (додається, таємно, без абзаців 14, 15, 16 – нетаємно)”, – йдеться в указі.

Указ набуває чинності з дня його публікації.

Контроль над виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова. Також зазначається, що санкції введено за пропозицією Служби безпеки України.

У додатку 1 до рішення РНБО повідомляється, що Україна вводить персональні санкції проти громадянина Китаю Ван Цзіна – ключового акціонера компанії Skyrizon, яка є інвестором “Мотор Січі”. Термін дії санкцій – три роки.

Зокрема, вводяться такі обмеження:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції;

відмова в наданні та скасування віз;

заборона здійснення концентрацій суб’єктів господарювання.

У додатку 2 до рішення РНБО повідомляється, про введення санкції проти китайських компаній Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hon Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd та Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. Ці компанії є інвесторами українського підприємства “Мотор Січ”.

Зазначається, що компаніям заборонено:

виводити капітали за межі України;

збільшувати статутний капітал компаній, учасником яких є нерезидент або іноземна держава.

Крім цього, передбачається анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод.

Додаток 3 до рішення РНБО засекречений.

Нагадаємо, що влітку 2019 року The Wall Street Journal повідомляла, що тодішній радник американського президента Дональда Трампа планує приїхати до Києва, щоб переконати керівництво підприємства “Мотор Січ” і владу України не укладати угоду з Пекіном про продаж підприємства. Болтон впевнений, що володіння заводом допоможе Китаю отримати доступ до важливих технологій. 27 серпня Болтон прибув до України.

На думку експертів, візит Болтона продемонстрував парадоксальне — збіг інтересів США і Росії в питанні угоди з продажу підприємства “Мотор Січ” Китаю. При цьому США зацікавлені в ослабленні Китаю, а Росія — України.

В листопаді 2019 року повідомлялося, що американський бізнесмен і засновник великої приватної військової компанії Blackwater веде перемовини про покупку українського виробника аерокосмічної техніки “Мотор Січ”.