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Україна вводить безвіз з Гренадою

Уряд затвердив угоду між Україною та Гренадою про скасування віз.

Середа, 19 лютого 2020, 12:41

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.

“Уряд затвердив Угоду між урядами України та Гренади про скасування віз. Громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів”, – написав Гончарук.

Він додав, що Уряд уповноважив підписати зазначену Угоду посла України у Великій Британії Наталію Галібаренко.

ДОВІДКА. Гренада – острівна держава в Карибському морі, що включає власне Гренаду – найпівденніший із Навітряних островів, а також південну частину островів Гренадини, найбільший із яких – Каріока.

Теги: Гренада, безвіз, Кабмін, правительство

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