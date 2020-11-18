Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні схвалив проєкт угоди з урядом Республіки Індонезія про взаємне скасування візових вимог.

Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

“Сьогодні Кабмін за ініціативи МЗС ухвалив проєкт розпорядження “Про схвалення проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Республіки Індонезія про взаємне скасування візових вимог”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що угода передбачає можливість здійснення безвізових подорожей строком до 30 днів протягом кожного візиту громадян України в Індонезію і строком до 30 днів протягом 2 місяців для поїздок громадян Республіки Індонезії в Україну.