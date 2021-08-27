Українська спортсменка Мар'яна Шевчук виборола "золото" на Паралімпійських іграх у Токіо (Японія). Це друга золота нагорода для збірної України.

Про це повідомляється на офіційному сайті змагань.

Шевчук виграла золоту медаль у змаганнях з паверліфтингу у ваговій категорії до 55 кг.

Як інформує “Суспільне”, українка із запасом стала лідеркою у фінальному виступу. У першій спробі Шевчук взяла вагу 125 кг. Водночас її суперниці з Китаю та Туреччини – 118 та 117 кг.

Водночас із другою спробою Шевчук не впоралася: 128 кг спортсменці не підкорилися. Однак першої спроби Шевчук виявилося достатньо для “золота” Паралімпіади-2020.

“Срібло” – у представниці Китаю Сяо Цицзюань, “бронза” – у спортсменки з Туреччини Берси Думан.

Мар’яна Шевчук родом з Вінниччини. Вона – майстер спорту України міжнародного класу.

Шевчук встановила світовий паралімпійський рекорд у паверліфтингу: на етапі Кубка світу у Тбілісі у 2021 році вона підняла вагу у 132 кг. Крім того, Шевчук – 3-разова призерка чемпіонатів світу та Європи у паверліфтингу.

Спортсменка народилася з хондродистрофією – станом, що впливає на розвиток хрящової тканини.

Крім того, сьогодні українці завоювали ще дві срібні нагороди:

1. Плавець Сергій Кліпперт став срібним призером на дистанції 100 метрів на спині. Українець поступився 0,41 секунди Роману Салею із Азербайджану.

Завойована Кліппертом медаль стала 14-ю для паралімпійської збірної України в Токіо та історичною (це була 500 нагорода за весь час виступів на Паралімпійських іграх).

2. Катерина Денисенко здобула “срібло” у запливі 100 метрів на спині. Українка випередила американку Джессіку Лонг. А паралімпійською чемпіонкою стала новозеландка Тупоу Неюфі.

Водночас дзюдоїстка Наталія Ніколайчик виборола “бронзу” у ваговій категорії до 52 кг.

Ніколайчик стала другою представницею України, котра вийшла сьогодні на татамі у дзюдо. Перед нею “бронзу” у ваговій категорії до 48 кілограмів виборола Юлія Іваницька.

Наразі у скарбничці збірної України вже 17 медалей: 2 “золота”, 9 срібних та 6 бронзових. Наша країна посідає п’яте місце в медальному заліку.