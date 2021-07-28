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Україна видаватиме іноземцям біометричні візи: Кабмін запровадив збір даних

В Україні запровадили збір біометричних даних іноземців та осіб без громадянства для отримання віз.

Середа, 28 липня 2021, 17:31

Відповідну постанову ухвалив Кабмін під час засідання у середу, 28 липня.

З 1 січня 2022 року під час оформлення віз здійснюватиметься обов’язкова фіксація біометричних даних. Йдеться про процедуру, яка передбачає фотографування обличчя та сканування відбитків пальців обох рук.

Ці дані зберігатимуться у візовій інформаційній системі протягом 5 років. Після цього вони автоматично знищуватимуться.

Ініціатором постанови стало Міністерство закордонних справ. У пресслужбі відомства наголошують, що донині оформлення українських віз залишалося єдиною ланкою процесів ідентифікації іноземців та осіб без громадянства, яка не передбачала використання біометричних даних (вони фіксувалися під час прикордонного контролю, оформлення посвідок на проживання тощо).

Запровадження фіксації біометричних даних візових іноземців дозволить:

  • спростити процедуру ідентифікації / верифікації іноземців та осіб без громадянства під час / після їх в’їзду на територію України;
  • удосконалити здійснення компетентними органами України контролю за міграційними потоками іноземців та осіб без громадянства;
  • покращити координацію уповноважених органів України при реалізації державної міграційної політики;
  • посилити боротьбу з використанням підроблених документів.

Додамо, що вимога не буде застосовуватися до деяких категорій заявників, або застосовуватиметься в обмеженому обсязі. Серед них:

  • діти до 12 років; 
  • особи з дипломатичними або службовими паспортами; 
  • особи з фізичними вадами, які унеможливлюють подання біометричних даних.

Нагадаємо, що 14 липня Кабінет Міністрів запропонував законопроєкт, що передбачає зміни до законодавства, які спрощують застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

  • Раніше Кабінет Міністрів погодив законопроєкт щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.
Теги: іноземці, Кабмін, українська віза

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