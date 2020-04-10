Уряд прийняв рішення виділити Албанії гуманітарну допомогу в розмірі 10 млн гривень у зв'язку з землетрусом, який стався в листопаді 2019 року.

Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів від 8 квітня опубліковано на сайті уряду.

Як повідомлялося раніше, в Албанії в ніч 26 листопада, стався потужний землетрус магнітудою 6,4, в результаті якого постраждали сотні людей.

31 січня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання Албанії допомоги в розмірі 10 млн в якості гуманітарної допомоги для подолання наслідків землетрусу.

Через 4,5 місяця після інциденту і 2,5 місяця після публікації указу президента, прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписав розпорядження про виділення цих коштів.

“На виконання Указу Президента України від 31 січня 2020 р. № 32 “Про надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія” виділити Міністерству закордонних справ 10 млн. гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія”, — йдеться в розпорядженні.

Згідно з документом, Міністерству закордонних справ доручено до 30 травня 2020 року перевести ці кошти та подати звіт про виконання розпорядження.