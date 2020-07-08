Відповідний указ №269/2020 опубліковано на сайті глави держави.
“…постановляю: вийти з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 5 грудня 2012 року в м.Ашгабаті”, – йдеться в указі.
Президент також доручив Міністерству закордонних справ повідомити Виконавчий комітет СНД про вихід України з цієї угоди.
- 15 січня Кабмін підтримав проєкт указу президента про вихід з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД. Зазначалося, що цей крок забезпечить зменшення зобов’язань України в межах СНД і сприятиме захисту національних інтересів держави.