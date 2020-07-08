Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць СНД.

Відповідний указ №269/2020 опубліковано на сайті глави держави.

“…постановляю: вийти з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 5 грудня 2012 року в м.Ашгабаті”, – йдеться в указі.

Президент також доручив Міністерству закордонних справ повідомити Виконавчий комітет СНД про вихід України з цієї угоди.