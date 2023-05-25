Генерал-лейтенант польських Збройних сил Вєслав Кукула прокоментував нещодавні дії росіян з легіону "Свобода Росії", котрі підтримують українську армію у протистоянні з РФ.

Джерело: PolskieRadio

Польський генерал наголосив, що зараз “Україна виграє інформаційну війну з Росією”. Кукула прокоментував нещодавні здобутки російського легіону Збройних сил України, до якого входять громадяни РФ і виступають проти режиму Путіна.

Нещодавно вони перетнули кордон Бєлгородської області та зайняли кілька російських населених пунктів.

За словами генерала, так партизани показали, наскільки слабка оборона РФ на цьому напрямку.

Кукула наголосив, що ця операція також свідчить про те, що українці дуже добре вміють знаходити слабкі місця ворога та ефективно їх використовувати, зокрема й у пропаганді.

Мовиться передусім про те, щоб показати, хто має перевагу у війні, зазначив генерал. На його переконання, командування ЗСУ не обмежене ментально і дуже ефективне інтелектуально, що є головною загрозою для РФ.

Також очільник польських Збройних сил прокоментував запланований контрнаступ ЗСУ. Він знову висловив думку, що це є елементом інформаційної війни, натомість реальні плани залишаються таємницею.

Справжня концепція цієї операції — в голові генерала Залужного, який, я думаю, ще не раз нас здивує”, – пояснив Вєслав Кукула.

Генерал також зауважив, що озброєння української армії постійно зростає, натомість застеріг, що людський потенціал — вичерпний.

Тож, найближчі місяці покажуть, наскільки реалістичні цілі України на цій війні.