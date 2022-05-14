Американські аналітики повідомили, що російські військові почали відхоти з позицій, які вони зайняли навколо Харкова. Тому, ймовірно, битву за Харків виграла Україна.

Про це йдеться у пресслужбі Інституту аналітики війни.

Зазначається, що війська РФ вирішили покинути позиції поблизу Харкова через український контрнаступ та обмежену кількість підкріплень.

Протягом останніх днів росіяни навіть не намагались утримати свої позиції, коли українські захисники здійснювали наступ.

Таким чином, ймовірно, Україна виграла битву за Харків. Українські воїни завадили окупантам оточити місто, не кажучи вже про його захоплення. Все відбулось так само як і тоді, коли російські загарбники намагались захопити Київ.

Російські військові продовжували просуватись по Ізюмсько-Донецькому напрямку, однак не мали значного прогресу. Раніше аналітики вважали, що РФ відмовиться від спроб просуватись через Ізюм, однак цього не сталось, або ж Росія ще не прийняла остаточного рішення.

Наразі основні зусилля росіян націлені на оточенні Сєвєродонецька та Лисичанська з півночі та півдня. Однак атаки російських окупантів за минулу добу не мали значного прогресу.

Проходячи з півночі на південь через річку Сіверський Донець, окупанти зазнали нищівних втрат. У РФ може не вистачити живої сили, щоб компенсувати ці втрати та продовжити наступ. Однак, ймовірно, вони продовжать намагання захопити Донецьку та Луганську області.