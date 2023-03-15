У Верховному Суді Великої Британії ухвалили рішення щодо справи "боргу Януковича" на суму 3 мільярди доларів на користь України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на рішенні Верховного Суду Великої Британії.

Наразі справу, що стосується єврооблігацій на суму 3 млрд доларів, які було випущено у грудні 2013 році внаслідок примусу, здійснюваного РФ, ще потрібно направити на судовий розгляд за повною процедурою у відкритому засіданні. Водночас Росія намагалась переконати суд застосувавши скорочену процедуру, уникаючи детального дослідження своїх дій.

Згідно з рішенням суду, Україні мають дозволити захищати позов у частині примусу, але лише тою мірою, в якій він ґрунтується на примусі внаслідок передбачуваної загрози застосування сили з боку Росії.

Внаслідок РФ до випуску єврооблігацій нашу державу позбавили права вибору та внаслідок чого Україна уклала угоди щодо випуску єврооблігацій.

Зазначається, що заперечення України про те, що облігації були випущені з порушенням українського законодавства, зокрема в обхід бюджетних обмежень встановленої стелі державного боргу, були відкинуті.

Відтепер держава зможе захищати вимогу про виплату сум за облігаціями в судовому процесі у Високому суді Лондона. У такий спосіб, справа повертається у першу інстанцію.

Тому, до фінального рішення суду Україна не повинна сплачувати виплати за боргом. Це рішення привітав Президент України Володимир Зеленський у Twitter.

Україна здобула чергову перемогу над агресором – у Верховному суді 🇬🇧 у справі щодо єврооблігацій на суму $3 млрд. Суд вирішив, що захист 🇺🇦 на підставі фактів погроз агресії РФ має отримати повну процедуру. Справедливість буде за нами! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2023

ДОВІДКА. У грудні 2015 року Україна допустила дефолт по євробондах, викупленим РФ в грудні 2013 року. Тоді Київ пропонував Москві реструктуризацію “боргу Януковича” на загальних з комерційними кредиторами умовах, але у РФ цей варіант обговорювати відмовилася.

Борг повинен був бути погашений до 1 січня 2016 року. У грудні 2015 року Україна ввела мораторій на обслуговування цієї заборгованості.

Згодом Мінфін РФ подав до Високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості за єврооблігаціями.