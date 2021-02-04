Україна отримала перемогу в Стокгольмському арбітражі у суперечці з Ігорем Коломойським, Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Палицею. Бізнесмени намагалися відсудити у держави понад 6 млрд доларів.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.

“Пани Коломойський, Боголюбов та Палиця хотіли стягнути з України понад $6 мільярдів та звернулись з відповідним позовом до Стокгольмського арбітражу. Після майже шести років судового процесу арбітраж повністю їм відмовив”, – написав Малюська.

Позивачі є акціонерами ПАТ “Укранфта” та володіють 40,1009 % акцій компанії.

Глава Мін’юсту зазначив, що компанії намагалися стягнути з держави суму, яка перевищує річні витрати на освіту та науку, або ж приблизно половину витрат на виплату пенсій.

Підставами своїх вимог позивачі вказували:

неодноразовий відбір з газосховищ НАК “Нафтогаз України” газу, що належав ПАТ “Укрнафта”, для потреб населення за заниженою ціною (в т. ч. внаслідок рішень НКРЕ/НКРЕКП) або безоплатно взагалі, як стверджують позивачі;

невиконання ПАТ “Укртрансгаз” та НАК “Нафтогаз України” рішень українських судів, які набули чинності, про повернення частини відібраного газу ПАТ “Укрнафта”;

різке підвищення ставки плати за користування надрами для видобування газу;

прийняття Верховною Радою України Закону України від 19.03.2015 № 272-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про акціонерні товариства” (щодо зниження кворуму для проведення загальних зборів в акціонерних товариствах).

Винесення рішення кілька разів відкладалося. За словами Малюськи, позивачі щось підозрювали та навмисно відтягували процес.

“Але тепер це сталося – арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикції. Коломойський, Боголюбов та Палиця отримали нуль доларів США, а не 6 мільярдів”, – додав міністр.