У Верховному Суді Великої Британії ухвалили рішення щодо справи "боргу Януковича" на суму 3 мільярди доларів – на користь України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на рішення Верховного Суду Великої Британії.

Наразі справу, що стосується єврооблігацій на суму 3 млрд доларів, які було випущено у грудні 2013 року внаслідок примусу, здійснюваного РФ, ще потрібно направити на судовий розгляд за повною процедурою у відкритому засіданні. Водночас Росія намагалась переконати суд застосувавши скорочену процедуру, уникаючи детального дослідження своїх дій.

Згідно з рішенням суду, Україні мають дозволити захищати позов у частині примусу, але лише тою мірою, в якій він ґрунтується на примусі внаслідок передбачуваної загрози застосування сили з боку Росії.

Вимогою РФ щодо випуску єврооблігацій нашу державу позбавили права вибору, внаслідок чого Україна уклала угоди щодо випуску єврооблігацій.

Зазначається, що заперечення України про те, що облігації були випущені з порушенням українського законодавства, зокрема в обхід бюджетних обмежень встановленої стелі державного боргу, відкинуто.

Відтепер держава зможе захищати вимогу про виплату сум за облігаціями в судовому процесі у Високому суді Лондона. У такий спосіб, справа повертається у першу інстанцію.

Тому, до фінального рішення суду Україна не повинна сплачувати виплати за боргом. Це рішення привітав президент України Володимир Зеленський у Twitter.

Україна здобула чергову перемогу над агресором – у Верховному суді 🇬🇧 у справі щодо єврооблігацій на суму $3 млрд. Суд вирішив, що захист 🇺🇦 на підставі фактів погроз агресії РФ має отримати повну процедуру. Справедливість буде за нами! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2023

ДОВІДКА. У грудні 2015 року Україна допустила дефолт за євробондами, викупленими РФ у грудні 2013 року. Тоді Київ пропонував Москві реструктуризацію “боргу Януковича” на спільних із комерційними кредиторами умовах, але РФ цей варіант обговорювати відмовилася.

Борг слід було погасити до 1 січня 2016 року. У грудні 2015 року Україна ввела мораторій на обслуговування цієї заборгованості.

Згодом Мінфін РФ подав до Високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості за єврооблігаціями.