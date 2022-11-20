Україна вийшла з Міжнародного центру наукової та технічної інформації. Причиною стало співробітництво з Росією.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки.

Рішення ухвалили 18 листопада. Кабінет міністрів заявив, що цьому передувало “неприйнятність співпраці з Росією у науково-технічній сфері”.

“Угоду розроблено з урахуванням рішення Ради Європейської організації з ядерних досліджень (ЦЕРН) від 8 березня 2022 року щодо неприйнятності співпраці з країною-агресором у науково-технічній сфері”, – підкреслили у МОН.

Центр функціонує від 27 лютого 1969 року. Його заснували 22 держави, але штаб-квартира центру розташована у Москві та має статус дипломатичної місії. Ще центр внесено до реєстру ООН як самостійну міжнародну організацію.

Україна долучилася до Міжнародного центру наукової та технічної інформації 18 червня 1993-го року. Діяльність у центрі здійснював Український інститут науково-технічної та економічної інформації.

МЦНТІ здійснює організацію досліджень та розробок у сфері нових інформаційних технологій. Ще центр займається налагодженням та забезпеченням доступу до світових інформаційних систем та мереж передачі даних.