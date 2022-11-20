Про це повідомило Міністерство освіти і науки.
Рішення ухвалили 18 листопада. Кабінет міністрів заявив, що цьому передувало “неприйнятність співпраці з Росією у науково-технічній сфері”.
Центр функціонує від 27 лютого 1969 року. Його заснували 22 держави, але штаб-квартира центру розташована у Москві та має статус дипломатичної місії. Ще центр внесено до реєстру ООН як самостійну міжнародну організацію.
Україна долучилася до Міжнародного центру наукової та технічної інформації 18 червня 1993-го року. Діяльність у центрі здійснював Український інститут науково-технічної та економічної інформації.
МЦНТІ здійснює організацію досліджень та розробок у сфері нових інформаційних технологій. Ще центр займається налагодженням та забезпеченням доступу до світових інформаційних систем та мереж передачі даних.
- Учасники саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) рішуче засудили широкомасштабну війну Росії проти України та закликали РФ до повного виведення своїх військ.