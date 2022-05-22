Україна виключає режим припинення вогню, оскільки бойові дії на Донбасі загострюються

Україна виключила припинення вогню або поступки Москві, оскільки Росія активізувала наступ на Донбасі та робить спробу захопити всю Луганську область.

Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Після припинення багатьох тижнів опору останніх українських військових у місті Маріуполь, Росія почала великий наступ на Луганську.

Підтримувані Росією сепаратисти вже контролювали територію в Луганську та сусідній Донецькій області до вторгнення 24 лютого, але Москва хоче захопити останню територію на Донбасі, що залишилася під контролем українців.

“Ситуація на Донбасі надзвичайно складна”, – сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За його словами, російська армія намагалася атакувати міста Слов’янськ і Сєвєродонецьк, але українські війська стримували наступ.

Радник голови ОП Михайло Подоляк виключив згоду на припинення вогню і заявив, що Київ не погодиться на будь-які угоди з Москвою, які передбачають поступку території. За його словами, поступки мали б зворотний ефект для України, тому що Росія завдасть більший удар у відповідь після будь-якої перерви у бойових діях.

“Війна не припиниться (після поступок). Її просто призупинять на деякий час”, – сказав Подоляк, провідний переговорник України, в інтерв’ю Reuters. “Вони почнуть новий наступ, ще більш кривавий і масштабний”.

Закінчення боїв у Маріуполі, найбільшому місті, яке захопила Росія, дає президенту Росії Володимиру Путіну рідкісну перемогу після серії невдач протягом майже трьох місяців бойових дій.

Повний контроль над Маріуполем дає Росії розпорядження сухопутним маршрутом, що з’єднує Кримський півострів з материковою частиною Росії та районами східної України, які контролюють проросійські сили.

Українські війська в підконтрольних сепаратистам областях Луганську та Донецьку заявили в суботу , що відбили дев’ять атак і знищили п’ять танків і 10 іншої бронетехніки за попередні 24 години.