За інформацією ЗМІ, атаки на дві російські авіабази, які розташовані за сотні км від України, були завдані модифікованими радянськими безпілотниками Ту-141.

Про це повідомляє Politico з посилання два українські джерела.

Україна завдала ударів по двох російських авіабазах за сотні кілометрів від свого кордону, використовуючи власно модифіковані безпілотники радянських часів, тим самим сигналізуючи про нові смертоносні можливості для країни, яка здебільшого покладається на імпортну зброю, щоб відбити наступ Росії.

Безпілотники, використані в атаці, за словами двох людей, знайомих з операцією, були модифікованими дронами Ту-141, що залишилися з радянських часів. Такі модифікації демонструють здатність української оборонної промисловості до інновацій, на тлі того, коли Росія змушена купувати дешеві іранські безпілотники для ведення повітряної війни.

Технології дрона були виключно українського виробництва і не були надані США чи будь-якою іншою західною державою.

Україна протягом кількох місяців просила ракети великої дальності та безпілотники у своїх західних союзників, але США та Європа поки що відмовлялися задовольнити ці запити через побоювання, що вони будуть використані для ударів усередині Росії. Без додаткових ресурсів для нарощування своїх можливостей далекого радіусу дії Україні, можливо, доведеться продовжувати покладатися на модифіковані безпілотники, які Москва зараз, ймовірно, намагається відстежити.

“Ключовим фактором успіху була несподіванка. Росія просто не очікувала нічого подібного”, – сказав один зі співробітників українського уряду.

“Зараз вони будуть підготовлені”, – додало інше джерело в українській владі.

Цього тижня російський уряд визнав, що внаслідок цих ударів по авіабазах загинуло троє російських військовослужбовців і було пошкоджено два літаки. Водночас у Москві вирішили не повідомляти, що стало причиною таких втрат.

Міністерство оборони Великої Британії оцінило, що удари пошкодили два важкі бомбардувальники Ту-95 на авіабазі Енгельс, зазначивши, що “якщо Росія оцінить інциденти як навмисні атаки, вона, ймовірно, вважатиме їх одними з найбільш стратегічно значущих провалів захисту сил з моменту повномасштабного вторгнення в Україну”.

Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за удар. Але радник президента України Михайло Подоляк, здається, висміяв Москву в дописі у Twitter після нападів.

“Якщо щось запускається в повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літаючі об’єкти повернуться до точки вильоту. Земля кругла”, — написав він у Twitter.

Міністр оборони Ллойд Остін розмовляв з міністром оборони України Олексієм Резніковим через кілька годин після ударів 5 грудня. Речниця Пентагону Сабріна Сінгх не підтвердила зміст розмови, але сказала, що українці “приймають рішення на місцях щодо цілей з точки зору того, коли вони проводять операцію. Те, що ми надаємо, – це допомога в безпеці, тому ні, ми не обов’язково були проінформовані чи знали про будь-який страйк”.

Атаки цього тижня – не перший випадок, коли українська технологія місцевого виробництва вражає основні російські цілі. У квітні Україна запустила ракети “Нептун” по російському крейсеру “Москва”, який діяв у Чорному морі. Ці удари змусили російський Чорноморський флот діяти далі від берега, залишаючи інші кораблі в порту, побоюючись втратити більше активів.

Державний виробник зброї “Укроборонпром” протягом кількох місяців заявляв, що працює над програмою створення безпілотників із радіусом дії понад 900 км, але не розголошував подробиць проєкту. У жовтні компанія опублікувала у Facebook повідомлення про те, що “наносить останні штрихи”.

Києву вдавалось завдати серйозної шкоди противнику навіть без БПЛА та боєзапасів. У серпні кілька вибухів на найбільшій російській авіабазі в Криму завдали значної шкоди. На супутникових фотографіях видно, як асфальт, усіяний спаленими рештками, принаймні восьми знищених або сильно пошкоджених винищувачів.

Через два місяці кілька невеликих човнів без екіпажу атакували кораблі російського флоту, що стояли в порту міста, завдавши мінімальних збитків, але викликавши нові побоювання в Кремлі, що їхній флот знаходиться в постійній небезпеці.

А в листопаді кілька менших українських безпілотників націлили штаб флоту в Севастополі в окупованому Криму, пошкодивши будівлю.