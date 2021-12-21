Україна розпочала блокування товарних потягів до Польщі через відмову збільшити кількість дозволів для в’їзду українських вантажівок. Потяги із Китаю вже тиждень не ходять через Україну, польська сторона звинувачує державу у шантажу.

Про це пише польська газета Rzeczpospolita.

“Україна повністю заблокувала транзит, домагаючись від Польщі більше дозволів для вантажних автомобілів. У 2021 році Польща вже видала Україні 160 тисяч дозволів і отримала стільки ж. Цього року міністерство інфраструктури додатково видало 1000 дозволів на перевезення медичного кисню. Українці вимагають 200 тисяч дозволів у 2022 році”, – зазначили у виданні.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка заявив, що позицію Польщі щодо квот на міжнародні вантажні автоперевезення вважає економічним геноцидом.

У Польщі зауважують, що про блокування торгівлі не може бути й мови, оскільки польські перевізники використовують лише половину дозволів.

Згідно з даними залізничної компанії PKP LHS, яка на початку року запустила потяг з Китаю, – це перший залізничний маршрут на “Новому шовковому шляху”, створений польським підприємством.