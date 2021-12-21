Про це пише польська газета Rzeczpospolita.
“Україна повністю заблокувала транзит, домагаючись від Польщі більше дозволів для вантажних автомобілів. У 2021 році Польща вже видала Україні 160 тисяч дозволів і отримала стільки ж. Цього року міністерство інфраструктури додатково видало 1000 дозволів на перевезення медичного кисню. Українці вимагають 200 тисяч дозволів у 2022 році”, – зазначили у виданні.
Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка заявив, що позицію Польщі щодо квот на міжнародні вантажні автоперевезення вважає економічним геноцидом.
У Польщі зауважують, що про блокування торгівлі не може бути й мови, оскільки польські перевізники використовують лише половину дозволів.
Згідно з даними залізничної компанії PKP LHS, яка на початку року запустила потяг з Китаю, – це перший залізничний маршрут на “Новому шовковому шляху”, створений польським підприємством.
- Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова ініціювати арбітраж проти Польщі через відмову збільшити кількість дозволів на вантажні автомобільні перевезення.
- Пізніше, Укрзалізниця попередила про тимчасове обмеження транзитних вантажних перевезень залізницею у зв’язку з проведенням робіт з електрифікації. У результаті чого пропускна спроможність у напрямку Польщі знизилася до 350 вагонів на добу. Зазначених обсягів недостатньо, щоб забезпечити перевезення у передбачені терміни. Тому “прийнято рішення тимчасово ввести конвенцію на заборону транзитних залізничних перевезень територією України”.
- Нагадаємо, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Сполучені Штати Америки, використовуючи Польщу, країни Балтії, Україну та міграційну кризу на кордоні Білорусі, хочуть розв’язати тут війну.
- Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що готовий зупинити транзит енергоносіїв до ЄС, якщо Польща закриє кордон