Україна вимагає гарантій повноцінної роботи «зернового коридору» для відновлення транзиту аміаку з РФ – Reuters

Україна допускає можливість відновлення транзиту російського аміаку через свою територію в обмін на чіткі гарантії від Організації Об’єднаних Націй та Росії, що "Чорноморська зернова ініціатива" працюватиме стабільно.

Джерело: Reuters із посиланням на слова заступника міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрія Васькова.

Як нагадали у виданні, РФ погрожує вийти із “зернової угоди” після завершення її продовженого до 18 липня 2023 року терміну дії. Москва вимагає від України виконання своїх умов, якими прагне подолати перешкоди для експорту російського зерна та добрив. Йдеться, зокрема, і про розблокування роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса.

“Ми зараз не зовсім розуміємо, чи вирішує аміакопровід щось сам по собі чи ні? Якщо він сам по собі нічого не вирішує, то немає ніякого діалогу. Якщо це – головне питання, тоді ООН має чітко окреслити, що у разі відновлення аміакопроводом своєї роботи Україна матиме можливість нормально експортувати зерно. Далі найвище керівництво України буде вирішувати, відповідає це нашим інтересам, чи ні”, – пояснив Васьков.

Додамо, 29 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що “Чорноморська зернова угода” більше не діятиме, якщо не буде виконано домовленості ООН з Москвою щодо подолання перешкод для російського експорту зерна та добрив.

Виступаючи під час візиту до Найробі, російський міністр поскаржився на “невиконання домовленостей” та заявив, що у разі, “якщо все залишиться, як є, то потрібно буде виходити з того, що угода більше не діє”.

Цього місяця Москва неохоче погодилася продовжити “Чорноморську зернову угоду” ще на два місяці, до 17 липня, наголосивши, що для просування її власних інтересів потрібно досягти більшого прогресу.

У Москві спочатку були проти продовження угоди щодо експорту українського зерна, якщо не будуть виконані вимоги, що стосуються експорту російської сільськогосподарської продукції. Попри те, що санкції не стосуються експорту продуктів харчування і добрив з РФ, Москва заявляє, що обмеження на платежі, логістику і страхування стали перешкодою для постачань.