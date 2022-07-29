Представники українських оборонних установ опублікували спільну заяву щодо масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, вимагаючи, щоб міжнародні організації відреагували на цей терористичний акт.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Військові нагадали, що в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії №210 в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Внаслідок нього була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені.

За даними росіян, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Жоден працівник колонії, бойовик “ДНР” чи російський військовий, що здійснювали охорону приміщення, згідно з коментарями російської сторони, внаслідок вибуху не постраждав.

Одразу після вибуху РФ звинуватила Україну в обстрілі виправної колонії з використанням американської зброї та у вбивстві українських військових.

На тлі цього представники українських оборонних установ заявляють:

Вчинений вибух є цинічним терористичним актом Російської Федерації, військовою провокацією та класичною false flag operation, метою якого є приховування воєнних злочинів, дискредитація Збройних Сил України, зрив постачання західної зброї та підвищення соціальної напруги в українському суспільстві.

ЗСУ завдають ударів винятково по російських військових об‘єктах: складах з паливом, озброєнням та боєприпасами, командних пунктах, обʼєктах військової інфраструктури. Українська армія має достатньо засобів для ідентифікації цілей, включно з системами космічної розвідки. Україна не здійснювала ракетних та артилерійських обстрілів Оленівки.

16 травня, за посередництва ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, розпочався процес евакуації захисників Маріуполя з території заводу “Азовсталь”, що тривалий час був оточений та знаходився під ударами російських військ. Формат евакуації передбачав встановлення режиму тиші та здавання українських військових в полон з подальшим обміном під гарантії ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Цей формат був обраний та затверджений захисниками Маріуполя, які брали участь в перемовинах. 29 червня відбувся перший із запланованих обмінів військовополонених, в результаті якого в Україну повернулися 144 захисники. Серед них — 95 оборонців “Азовсталі”.

Ключовою умовою обраного формату були зобов’язання російської сторони перед міжнародними організаціями щодо збереження життя та здоров‘я українських захисників. Ця гарантія була порушена.

Вибух в Оленівці був російським терористичним актом та грубим порушенням міжнародних домовленостей.

Відтак у Генштабі вимагають від Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), які виступали гарантами життя та здоров’я українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, здійснений Російською Федерацією.

Також зазначається, що потрібно негайно направити представників ООН, МКЧХ, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та представників Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених на територію колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії.