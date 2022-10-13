Під час зустрічі у форматі відеозв’язку з представниками МКЧХ та інших міжнародних організацій, в Офісі Президента вимагали від Міжнародного комітету Червоного Хреста найближчими днями направити свою місію до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, де утримують українських військовополонених і де наприкінці липня унаслідок терористичного обстрілу російські окупанти вбили понад 50 захисників України.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що нині важливим є питання щодо того, у яких умовах утримують українських полонених та з чим вони вимушені зіштовхуватись в місцях утримання в РФ і на тимчасово окупованій території України.

Він акцентував, що в центрі Європи, на жаль, “щохвилини й щогодини відбуваються жахливі речі, знову існують концтабори, і про це неможливо мовчати”.

Єрмак зауважив, що не розуміє, чому до Оленівки досі не прибула місія Червоного Хреста. І наголосив, що часу на очікування немає, оскільки йдеться про людські життя.

“Тому закликаю, щоб не пізніше ніж за три дні місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула до України, навіть якщо до цього терміну не отримаєте підтвердження з боку Росії. А ми впевнені, що Росія не зацікавлена в тому, щоб правда була відома. Ми закликаємо надіслати місію, яка перебуватиме на лінії фронту, поки Росія не видасть ці дозволи”, – зазначив він.

Посадовець закликав до 17 жовтня розв’язати це питання й відправити місію МКЧХ.

В іншому разі Україна застосовуватиме всі можливі інформаційні й дипломатичні засоби для зрушення цього питання з місця. За його словами, Українська держава разом з партнерами зможе знайти варіант, як сформувати експертну групу, і людей, котрі будуть готові виконати ту місію, яку має виконати Червоний Хрест.

Довідка. 29 липня стався вибух в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули 53 українські захисники. Більшість з них були оборонцями Маріуполя з “Азовсталі”. Організація Об’єднаних Націй проведе розслідування вибуху. Місією керуватиме бразильський генерал Карлуш душ Сантуш Крус, повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.