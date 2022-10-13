Про це повідомляє пресслужба ОП.
Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що нині важливим є питання щодо того, у яких умовах утримують українських полонених та з чим вони вимушені зіштовхуватись в місцях утримання в РФ і на тимчасово окупованій території України.
Він акцентував, що в центрі Європи, на жаль, “щохвилини й щогодини відбуваються жахливі речі, знову існують концтабори, і про це неможливо мовчати”.
Єрмак зауважив, що не розуміє, чому до Оленівки досі не прибула місія Червоного Хреста. І наголосив, що часу на очікування немає, оскільки йдеться про людські життя.
“Тому закликаю, щоб не пізніше ніж за три дні місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула до України, навіть якщо до цього терміну не отримаєте підтвердження з боку Росії. А ми впевнені, що Росія не зацікавлена в тому, щоб правда була відома. Ми закликаємо надіслати місію, яка перебуватиме на лінії фронту, поки Росія не видасть ці дозволи”, – зазначив він.
Посадовець закликав до 17 жовтня розв’язати це питання й відправити місію МКЧХ.
В іншому разі Україна застосовуватиме всі можливі інформаційні й дипломатичні засоби для зрушення цього питання з місця. За його словами, Українська держава разом з партнерами зможе знайти варіант, як сформувати експертну групу, і людей, котрі будуть готові виконати ту місію, яку має виконати Червоний Хрест.
Довідка. 29 липня стався вибух в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули 53 українські захисники. Більшість з них були оборонцями Маріуполя з “Азовсталі”. Організація Об’єднаних Націй проведе розслідування вибуху. Місією керуватиме бразильський генерал Карлуш душ Сантуш Крус, повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
- Представники родин захисників “Азовсталі” під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї Ради Європи обговорили низку важливих проблем, зокрема питання щодо відсутності моніторингових місій у місцях утримання українських військовополонених.
- В Організації Об’єднаних Націй (ООН) заявили, що їхня місія з розслідування теракту в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області не може вирушити на територію слідчого ізолятора через “відсутність гарантій безпеки для її учасників”.
- 13 жовтня стало відомо про новий обмін військовополоненими, в результаті якого вдалося звільнити 20 українських військових.