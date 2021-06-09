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Україна вимагатиме репарацій від Росії за окупацію Донбасу та Криму

Україна вимагатиме репарацій від Російської Федерації за окупацію Донбасу та анексію Криму в рамках Стратегії зовнішньополітичної діяльності до 2024 року.

Середа, 9 червня 2021, 16:14

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Зокрема, у проєкті Стратегії, яку схвалив Кабмін, визначено 12 цілей України у зовнішньополітичному полі. 

Одними з найголовніших цілей визначено відновлення миру і деокупацію Криму та окремих районів Донецької й Луганської областей, а також притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за агресію.

“Умовами перегляду відносин із Російською Федерацією та переходу від конфронтації до “мирного співіснування” мають бути припинення РФ агресії проти України та повернення тимчасово окупованих територій, здійснення компенсації та інших форм репарації за шкоду, завдану Україні внаслідок тимчасової окупації територій, відмова Російської Федерації від практики втручання у внутрішні справи України“, – йдеться в стратегії.

Додається, що до припинення агресії та повної деокупації Україна прагнутиме скоротити залежність від торгівлі із Російською Федерацією.

При цьому у проєкті вказано, що на швидке відновлення мирних відносин з РФ не варто чекати. Цей перехід відбуватиметься поступово.

Довідка. Репарації – це повне або часткове відшкодування державою, що розпочала агресивну війну, збитків, заподіяних державі, що зазнала нападу. Виплата репарацій відбувається, зазвичай, за мирним договором або іншими міжнародними актами.

  • Раніше Кабінет Міністрів України затвердив Концепцію розвитку кримськотатарської мови. Документ був розроблений Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Теги: зовнішня політика, Кабмін, Крим, окупація, репарації, Росія, Україна, Донбас

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