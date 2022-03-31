Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.
У розпал війни один із найзаможніших підприємців України Ахметов зауважує, що повернувся до країни та залишаючи осторонь попередні суперечки із владою, перебуває в одній команді з владою.
Зокрема спільним фокусом є Маріуполь, зруйноване місто, де System Capital Management Ахметова має металургійні заводи й де незлічені атаки з боку російських військ залишили близько 170 тисяч цивільного населення у пастці без доступу до їжі та води.
За його словами, на двох його металургійних заводах у Маріупольському районі працюють 40 тисяч осіб. Хоча вони зупинили діяльність, Ахметов сказав, що виплачують у повному обсязі зарплату тим, хто мусить залишити свої будинки. Підприємства СКМ, які забезпечують електроенергію та енергію по всій країні, та його фонд допомагають в евакуації та допомагають українській армії.
Ахметов також зазначив, що коли настане час, група SCM подасть позов до РФ із вимогою відшкодувати всі збитки.
“Я впевнений, що Україна вимагатиме та отримає репарації в повному обсязі. А поки що всі наші зусилля зосереджені на єдиному важливому – допомогти Україні виграти цю війну”, – резюмував підприємець.
- Нагадаємо, Рінат Ахметов в інтерв’ю американському діловому журналу Forbes висловився щодо злочинів РФ проти України, роботи своєї компанії під час війни, а також відповів на запитання, чи пов’язаний він із лідерами російського бізнесу.
- Раніше український бізнесмен Рінат Ахметов оголосив про сплату його компанією СКМ податків наперед на суму 1 млрд грн та закликав до єдності влади, бізнесу та громадян України перед загрозою нападу Російської Федерації.
- Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує, що у поточному, 2022 році, українська економіка скоротиться на одну п’яту частину через війну.
- Нагадаємо, за даними Світового банку повномасштабне вторгнення РФ в Україну може завдати непоправних збитків економіці країн з низьким і середнім рівнями доходу. Російська агресія може спровокувати збільшення бідності серед мільйонів людей та відкинути десятки країн у боргову кризу.
- Відомо, що унаслідок вторгнення РФ Україна зазнала збитків на понад 1 трильйон доларів. Втрат зазнала інфраструктура та економіка. ВВП впав на третину.