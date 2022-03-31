Український бізнесмен Рінат Ахметов певен, що Україна отримає від РФ репарацію у повному обсязі після закінчення війни. Насамперед його група SCM подасть позови проти РФ щодо відшкодування збитків, завданих військовою агресією.

Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.

У розпал війни один із найзаможніших підприємців України Ахметов зауважує, що повернувся до країни та залишаючи осторонь попередні суперечки із владою, перебуває в одній команді з владою.

Зокрема спільним фокусом є Маріуполь, зруйноване місто, де System Capital Management Ахметова має металургійні заводи й де незлічені атаки з боку російських військ залишили близько 170 тисяч цивільного населення у пастці без доступу до їжі та води.

За його словами, на двох його металургійних заводах у Маріупольському районі працюють 40 тисяч осіб. Хоча вони зупинили діяльність, Ахметов сказав, що виплачують у повному обсязі зарплату тим, хто мусить залишити свої будинки. Підприємства СКМ, які забезпечують електроенергію та енергію по всій країні, та його фонд допомагають в евакуації та допомагають українській армії.

Ахметов також зазначив, що коли настане час, група SCM подасть позов до РФ із вимогою відшкодувати всі збитки.