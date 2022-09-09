Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на слова міністра юстиції України Дениса Малюськи, який про це заявив виданню медіагрупи Funke.

“Ми хочемо отримати компенсацію за шкоду, яку Росія завдала Україні своєю загарбницькою війною”, – заявив Денис Малюська.

Також він додав, що мета України – щоб на Генеральній Асамблеї ООН у жовтні ухвалили резолюцію про створення фонду відшкодування збитків, завданих Україні внаслідок широкомасштабного вторгнення РФ. Для цього потрібна підтримка від щонайменше двох третин присутніх країн. Після цього українська влада планує проведення переговорів з іноземними урядами щодо розробки та ратифікації міжнародного договору.

“Відповідно до цього контракту має бути створена міжнародна комісія для визначення розміру компенсації та бенефіціарів в Україні. Потім договір має бути схвалений національними парламентами”, – зазначив міністр юстиції України Денис Малюська.

Крім того, він зауважив, що у цей фонд мали б надходити російські гроші. З одного боку, це стосується резервів російського Центрального банку в розмірі близько 300 мільярдів доларів, які вже заморожені в країнах G7.

“Ми також хотіли б, щоб окремі уряди повідомляли нам, скільки грошей Центрального банку Росії є в кожній країні. Також в цей фонд повинні надходити закордонні активи російських державних компаній, таких як “Газпром” або “Роснефть”. Це гроші з закордонних рахунків російських олігархів. Хоча з юридичної точки зору це буде найскладніша частина”, – підсумував Денис Малюська.