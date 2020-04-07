У березні на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті Україна скерувала 1124,3 млн доларів.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

За інформацією регулятора, 536,7 млн ​​доларів погашеної суми було виплачено за облігаціями зовнішньої позики. Ще 409,3 мільйона доларів було виплачено згідно з зобов’язаннями Нацбанку та уряду України перед Міжнародним валютним фондом.

При цьому наголошується, що решту коштів було сплачено за зобов’язаннями міжнародним фінансовим організаціям.

У Нацбанку наголошують, що витрати з резервів регулятора вдалося врівноважити новими надходженнями на користь українського уряду.

Уточнюється, що протягом місяця в Україні було залучено 276,9 млн євро і 873,2 млн доларів шляхом розміщення облігацій державної позики, які були номіновані в іноземній валюті.