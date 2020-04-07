Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
За інформацією регулятора, 536,7 млн доларів погашеної суми було виплачено за облігаціями зовнішньої позики. Ще 409,3 мільйона доларів було виплачено згідно з зобов’язаннями Нацбанку та уряду України перед Міжнародним валютним фондом.
При цьому наголошується, що решту коштів було сплачено за зобов’язаннями міжнародним фінансовим організаціям.
У Нацбанку наголошують, що витрати з резервів регулятора вдалося врівноважити новими надходженнями на користь українського уряду.
Уточнюється, що протягом місяця в Україні було залучено 276,9 млн євро і 873,2 млн доларів шляхом розміщення облігацій державної позики, які були номіновані в іноземній валюті.
- У вересні повідомлялося, що державний борг України за місяць скоротився на півмільярда доларів.