До Міністерства закордонних справ України був викликаний посол Сербії через розміщення Криму на російському стенді на Міжнародному туристичному ярмарку.

Про це повідомляє прес-служба МЗС в Facebook.

Уточнюється, що посол Сербії в Україні АЦУ Йованович був викликаний в понеділок, 24 лютого через розміщення на російському стенді в Белграді на Міжнародному туристичному ярмарку символіки і назви так званої “Республіки Крим”.

“Увага посла Сербії було залучено до неприпустимість спроб легалізації Російською Федерацією на міжнародній арені окупації Автономної Республіки Крим, а також передано вимогу, щоб подібні факти не повторювалися в майбутньому”, – сказано в повідомленні.

Також підкреслюється, що посол Йованович визнав зазначений йому факт і підтвердив, що Сербія, як держава, незмінно офіційно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.