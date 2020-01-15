Україна вийшла з угоди Співдружності Незалежних Держав (СНД), що стосується створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України.

“Україна продовжує вихід з міжнародних договорів, підписаних у межах СНД. Сьогодні Кабмін підтримав проєкт Указу Президента про вихід з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД”, — йдеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що цей крок зменшить зобов’язання України в рамках СНД та посприяє захисту національних інтересів.

Раніше Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Угоди про поліпшення розрахунків між господарськими організаціями в СНД.

Віце-прем’єр Дмитро Кулеба називав СНД “клубом невдах”, який ні на що не здатний.