Про це повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України.
“Україна продовжує вихід з міжнародних договорів, підписаних у межах СНД. Сьогодні Кабмін підтримав проєкт Указу Президента про вихід з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД”, — йдеться в повідомленні.
У Мінфіні зазначають, що цей крок зменшить зобов’язання України в рамках СНД та посприяє захисту національних інтересів.
Раніше Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Угоди про поліпшення розрахунків між господарськими організаціями в СНД.
Віце-прем’єр Дмитро Кулеба називав СНД “клубом невдах”, який ні на що не здатний.
- 20 травня 2018 року п’ятий президент Петро Порошенко повідомив, що Україна перегляне всі ув’язнені в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД) міжнародні угоди і вийде з тих, які не відповідають національним інтересам країни.
- 10 грудня 2018 Петро Порошенко підписав закон про припинення дії Договору про дружбу з Російською Федерацією.