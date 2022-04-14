Верховна Рада ухвалила закон, що забороняє символіку, яку використовують росіяни у війні проти України та пропаганду "російського неонацистського тоталітарного". Також Уряд визнав РФ державою-терористом, що вчиняє геноцид.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Ухваленим законодавчим актом № 7214 передбачено, що Росія офіційно визнається державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є: державний геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури та створення штучних гуманітарних катастроф в окремих регіонах України.

Також літери “Z” і “V”, які російські військові наносять на свою техніку, визнаються символікою військового вторгнення РФ в Україну, якщо їх використання відповідає встановленим законодавством ознакам.

Крім цього, документ визначає, що в Законі України “Про боротьбу з тероризмом” термін “терористична діяльність” має бути доповнено “пропагандою російського неонацистського тоталітарного режиму”.